Nordkorea hat einen Propagandafilm veröffentlicht, in dem der fiktive Einmarsch nordkoreanischer Truppen in die südkoreanische Hauptstadt Seoul gezeigt wird. Das vierminütige Video mit dem Titel Ein kurzer, dreitägiger Krieg wurde auf der Webseite Uriminzokkiri und dem zugehörigen Youtube-Kanal veröffentlicht. Auf der Seite wird die Propaganda der Staatsmedien verbreitet.

Im Film fliegen Kampfhubschrauber über den Hochhäusern von Seoul, nordkoreanische Soldaten springen mit dem Fallschirm über der Stadt ab, Panzer überrollen die Grenze und besetzen die südkoreanische Hauptstadt. Unterlegt mit heroischer Musik sagt ein Sprecher, bei dem Einmarsch seien etwa 150.000 US-Bürger "als Geisel" genommen worden.

Drei Tage nach Beginn der Invasion breche in Seoul und anderen Städten des Landes völliges Chaos aus, da es weder Nahrungsmittel und Trinkwasser noch funktionierende Kommunikationsleitungen gebe. In dieser Situation greife die nordkoreanische Volksarmee ein und bewirke so in nur drei Tagen eine Wiedervereinigung der beiden koreanischen Staaten, heißt es in dem Kommentar weiter.

Mit einfachen technischen Mitteln

Der Film wurde mit sehr einfachen technischen Mitteln produziert. Die Macher überblendeten etwa Bilder von Fallschirmspringern mit Luftaufnahmen von Seoul. So soll der Eindruck entstehen, die Soldaten befänden sich tatsächlich über der südkoreanischen Hauptstadt.

Nordkorea hatte in letzter Zeit wiederholt derartige Propagandavideos veröffentlicht. So wurde gezeigt, wie das Weiße Haus und der US-Kongress in Washington in einem Flammenmeer untergehen und New York durch einen Raketenangriff zerstört wird.

Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel hatten zuletzt deutlich zugenommen, nachdem die Regierung in Pjöngjang den Nichtangriffspakt mit dem Süden aufgekündigt und den USA mit einem atomaren Erstschlag gedroht hatte . Die UN hatten im Februar in Reaktion auf Nordkoreas dritten unterirdischen Atomtest die Sanktionen gegen das Land verschärft .

Das komplette nordkoreanische Propagandavideo: