In dem Dauerstreit um die Ehe von schwulen oder lesbischen Paaren könnte das höchste US-Gericht jetzt ein Machtwort sprechen. Der Supreme Court in Washington berät über zwei strittige Fälle. Das Urteil könnte weitreichende Folgen haben.

In dem einen Fall geht es um die Zulässigkeit gleichgeschlechtlicher Ehen in Kalifornien . In dem anderen prüfen die obersten neun Richter die Verfassungsmäßigkeit des Defense of Marriage Act (DOMA), ein Gesetz, das der Kongress 1996 verabschiedet hatte. Darin wird Bundesstellen untersagt, Partnern in Homo-Ehen die gleichen Vorteile zu gewähren wie Partnern in traditionellen Ehen. Dazu gehören Vorteile bei Steuern und Krankenversicherungen.

In beiden Fällen kämpfen Homosexuelle seit Jahren vor Gericht für ihre Rechte. Zwei Paare kämpfen in Kalifornien um das Recht zu heiraten. Die Klägerin Kris Perry und ihre langjährige Partnerin Sandy Stier, die gemeinsam vier Kinder aufziehen, hatten 2008 das kurze Fenster zum Heiraten verpasst. Nur wenige Monate waren damals in Kalifornien Homo-Ehen legal, dann entschieden sich die Wähler in einem Referendum wieder dagegen.

Kampf um Gleichberechtigung vor Gericht

Auch das schwule Paar Jeff Zarrillo und Paul Katami aus Los Angeles kam zu spät. Gemeinsam mit dem Staatsanwalt der liberalen Stadt San Francisco geht ihr Kampf um Gleichberechtigung nun vor den Supreme Court.

Eine 83-jährige New Yorker Witwe zieht gegen DOMA ins Feld. Sie hatte 2007 in Kanada ihre langjährige Partnerin geheiratet. Diese starb knapp zwei Jahre nach der Hochzeit. Windsor erbte ihr Vermögen, musste aber – weil die Ehe vom Bund nicht anerkannt wurde – mehr als 360.000 Dollar Erbschaftssteuer zahlen. "Wenn Thea ein Theo gewesen wäre, hätte ich nichts zahlen müssen", sagte Windsor in einem Radiointerview. Dies sei eine "schreckliche Ungerechtigkeit".

Gesetzeslage von Staat zu Staat unterschiedlich

Die Gesetzeslage für homosexuelle Partnerschaften in den USA ist höchst unterschiedlich geregelt: Rund 30 der 50 Bundesstaaten haben in ihren Verfassungen festgeschrieben, dass die Ehe ausschließlich eine Sache zwischen Mann und Frau sei. In neun Staaten und der Hauptstadt Washington können Schwulen- und Lesbenpaare dagegen vor das Standesamt treten. In anderen Staaten gibt es Kompromisslösungen, wie die Civil Union, die der deutschen eingetragenen Partnerschaft gleicht, oder die Domestic Partnership (häusliche Partnerschaft).

Barack Obama ist der erste US-Präsident, der Same-Sex-Ehen unterstützt. Vor wenigen Wochen sprach sich Obamas Regierung in einem Anschreiben an das oberste Gericht für die Zulassung der Homo-Ehe auf der Bundesebene aus. Die US-Verfassung garantiere allen Bürgern Gleichheit vor dem Gesetz, hieß es. Expräsident Bill Clinton , der 1996 den umstrittenen Defense of Marriage Act unterzeichnet hatte, appellierte Anfang März an die obersten Richter, diese Diskriminierung aufzuheben.

Sogar im konservativen Lager erhalten Schwule und Lesben Unterstützung. Hollywood-Star Clint Eastwood machte sich unlängst für die Homo-Ehe stark. Gemeinsam mit prominenten Republikanern, darunter Managerin Meg Whitman und Exgouverneur Jon Huntsman, sprach er sich in einen Brief an das oberste Gericht für gleiche Rechte aus.