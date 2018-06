Tunesiens Cyberdissidenten haben in der Revolution eine zentrale Rolle gespielt; sie waren es, die das bleierne Schweigegebot durchbrachen, das unter dem alten Regime auf den Medien lastete. Doch wo ist heute der Platz der Blogger? Heute, da der Übergang zur Demokratie eingeleitet ist, da das Schweigegebot nicht mehr gilt, da die tunesischen Medien beginnen können, ihre Rolle auszufüllen?

Sofiène Bel Haj gehört zu jenen jungen Internetaktivisten, die während der letzten Jahre der Diktatur Ben Alis in Blogs und auf Facebook die Wahrheit über das tunesische Regime verbreiteten und Protestaktionen organisierten. Noch wenige Tage vor der Revolution des 14. Januar 2011 wurde Sofiène Bel Haj festgenommen und misshandelt.

Das Kollektiv Nawaat sowie die Association de Blogueurs Tunisiens haben einen neuen Weg beschritten: Sie richten regionale Blogs ein. Ausgangspunkt ist die Überlegung, dass, obwohl die tunesischen Medien jetzt bessere Bedingungen vorfinden, der regionale und lokale Journalismus auf Schwierigkeiten stößt. Es fehlt an einem Geschäftsmodell. Da können die Blogger eine Lücke füllen, zumal, weil es bisher keine Gegengewichte für die örtlichen Autoritäten gibt und keine Möglichkeiten für Bürger, auf lokale Behörden Druck auszuüben.



Nawaat hat beispielsweise einen Blogging-Klub in Makthar gegründet, einer Stadt im Mittelwesten Tunesiens. Der Klub betreibt ein kollektives Blog namens Maktaris-news. Eine der ersten Reportagen auf diesem Blog zeigte die Zustände, die in der Stadt nach einem Starkregen herrschten. Die Blogger hatten die am schlimmsten heimgesuchten Gegenden gefilmt, dazu gehört der örtliche Markt, auf dem die Blogger die Händler interviewten. Die machten aus ihrem Unmut keinen Hehl. Noch am Abend des Drehs wurden die Videos geschnitten und über den eigenen YouTube-Kanal veröffentlicht.

Das war ungewohnt für die örtlichen Autoritäten. Ihre Reaktion ließ auch nicht auf sich warten.



Als das Kollektiv am Morgen danach sein Büro aufsuchen wollte, traf es dort auf etliche Verantwortliche der Stadt, darunter den Bürgermeister, den obersten Gemeindebeamten und den Gouverneur. Man wurde schnell laut, und die Staatsvertreter warfen den Bloggern vor, "Öl ins Feuer zu gießen" und "Probleme aufzuspießen, ohne Lösungen vorzuschlagen". Woraufhin die Blogger die Staatsvertreter daran erinnerten, dass es ja wohl deren Aufgabe sei, die Probleme der Bevölkerung zum Thema der Politik zu machen – und dass das bereits ein Teil der Lösung sein könnte.



Überschwemmungen gibt es keine mehr

Die Blogger schlugen daher ein Treffen mit Vertretern der Markthändler vor. Darauf konnte man sich einigen, und es war das Bloggerkollektiv selbst, das dieses Treffen in seinen Büroräumen organisierte. Die Blogger filmten die Zusammenkunft und stellten die Videos ins Netz – ein Renner unter den Einwohnern von Makthar.



In der Debatte hatten die Markthändler die Verantwortlichen darauf hingewiesen, dass schon seit mehr als zehn Jahren ein beschlossenes Budget für einen Überschwemmungsschutz des Marktes existiere. Nur hätten die Bauarbeiten eben nie begonnen. Die Verantwortlichen durchsuchten daraufhin ihre Archive und siehe da: Sie fanden den Beschluss, und auch die Geldsumme, die nur nie freigegeben worden war. Das holten sie nun nach, und wenige Wochen später begannen die Bauarbeiten. Mittlerweile gab es wieder einige Male Starkregen, es sind auch längst nicht alle Probleme beseitigt, aber immerhin: Überschwemmungen gibt es keine mehr.