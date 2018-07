Die italienische Linke hat den früheren Regierungschef Romano Prodi als Kandidaten für die Nachfolge von Staatspräsident Giorgio Napolitano nominiert. Nach zwei gescheiterten Wahlgängen entschied das Mitte-Links-Bündnis von Pier Luigi Bersani, den 73-jährigen Ex-Regierungschef aufzustellen. Im dritten Wahlgang fiel Prodi zwar durch. Dennoch hat er gute Chancen, im vierten Durchlauf gewählt zu werden.

Zuvor hatten die Wahlmänner und -frauen der Demokratischen Partei (PD) Prodi einstimmig zu ihrem Kandidaten bestimmt. In den ersten beiden Wahlgängen hatte die Partei noch Franco Marini als Kandidaten. Er war als Entgegenkommen für Silvio Berlusconis Partei Volk der Freiheit (PdL) gedacht. Allerdings war Marini innerhalb des Mitte-Links-Bündnisses umstritten. Er gehört zum christdemokratischen Flügel der PD.

In den ersten drei Wahlgängen war eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. In der vierten Wahlrunde, die für den Nachmittag vorgesehen ist, stehen Prodis Chancen besser. Dann reicht die absolute Mehrheit von 504 Stimmen der 1.007 Parlamentarier aus. Das Mitte-Links-Bündnis kommt auf 496 Stimmen und setzt auf weitere Stimmen aus der Fünf-Sterne-Bewegung des Exkomikers Beppe Grillo.

Der Wahl des Staatspräsidenten kommt besondere Bedeutung zu, weil Italien seit der Parlamentswahl im Februar in einem Patt gefangen ist. Keines der politischen Lager hat eine ausreichende Mehrheit in beiden Parlamentshäusern für die Regierungsbildung . Das scheidende Staatsoberhaupt Napolitano , dessen Amtszeit am 15. Mai endet, darf in seinen letzten Amtstagen das Parlament nicht mehr auflösen, um Neuwahlen herbeiführen. Dieses Recht hat erst wieder der neugewählte Staatschef.