Angesichts der jüngsten Drohungen aus Nordkorea hat Japan mitten in Tokio Patriot-Raketen stationiert. Die zwei Abwehrsysteme seien in der Nacht auf dem Gelände des Verteidigungsministeriums im Stadtteil Ichigaya aufgestellt worden, sagte ein Ministeriumsvertreter. Sie sollen nordkoreanische Raketen abfangen.

Auch an zwei anderen Orten im Großraum Tokio sollen PAC-3-Anlagen in Stellung gebracht werden. Verteidigungsminister Itsunori Onodera erteilte den Befehl, nordkoreanische Raketen, die japanisches Territorium erreichen, abzuschießen. Die japanische Marine hat zu diesem Zweck Aegis-Zerstörer ins Japanische Meer entsandt.

Nordkorea hatte in den vergangenen Wochen immer wieder Angriffsdrohungen gegen Südkorea und die USA ausgesprochen. Zudem ließ die Regierung in Pjöngjang zwei Mittelstreckenraketen an die Ostküste des Landes verlegen und installierte sie auf mobilen Abschussrampen.

In Südkorea lebenden Ausländern legte Nordkorea nahe, das Land zu verlassen. Sie sollten sich über Schutzräume informieren und ihre Abreise planen, hieß es in einer Erklärung des nordkoreanischen Asien-Pazifik-Komitees, wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Bereits vor einigen Tagen hatte Nordkorea ausländischen Botschaften in Pjöngjang empfohlen, ihre Botschaftsgebäude zu räumen .

Inzwischen hat das Land auch die letzte verbliebene Verbindung zum Süden gekappt: Wie angekündigt ließ das Pjöngjang keine nordkoreanischen Arbeiter mehr in den Industriepark Kaesong , der von Nord- und Südkorea gemeinsam betrieben wird. Die rund 53.000 nordkoreanischen Arbeiter seien am Dienstag nicht zur Arbeit in der Sonderwirtschaftszone erschienen, teilte das südkoreanische Vereinigungsministerium mit. Es werde nicht mehr produziert.

Der 2004 eröffnete Industriepark ist das letzte große Gemeinschaftsprojekt der beiden Länder. Nordkorea hatte in der vergangenen Woche damit begonnen, Südkoreaner nicht mehr in das Gebiet zu lassen . Kaesong ist aber für Pjöngjang eine wichtige Quelle für ausländische Devisen – deshalb bezweifeln Experten, dass Nordkorea den Komplex dauerhaft schließen will.

Seit Nordkoreas drittem Atomtest im Februar haben sich die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel deutlich verstärkt. Nordkorea hatte angesichts der Ausweitung von UN-Sanktionen gegen das Land den 1953 mit Südkorea geschlossenen Waffenstillstand gekündigt und mit einem Atomschlag gegen die USA gedroht. Die USA reagierten mit der Verlegung von Kampfflugzeugen und Kriegsschiffen in die Region. Noch in dieser Woche rechnen Experten mit einem weiteren Raketentest .