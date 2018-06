Die Nachricht vom Tod Margaret Thatchers reizt viele Briten zum Spott. Im Londoner Stadtteil Brixton , in dem es in den 1980er Jahren gewaltsame Ausschreitungen gegen die Regierung Thatchers gab, feierten sogar etwa 200 Menschen. "Die Hexe ist tot", war auf Plakaten und T-Shirts zu lesen, die Trauer um die frühere Premierministerin hielt sich in Grenzen.

Spott kam auch aus der britischen Kunstszene, unter anderem vom linken Regisseur Ken Loach. Er schrieb : "Der billigste Anbieter sollte ihre Beerdigung ausrichten. Das hätte sie so gewollt." Auch der Sänger Morrissey weint der "Eisernen Lady" keine Träne nach: " Thatcher war eine Qual , ohne ein Quentchen an Menschlichkeit."

Über den Twitter-Hashtag #nowthatchersdead zeigten bis zum Dienstagmorgen etwa 4.000 Menschen, was sie von der ehemaligen Premierministerin halten. Auf der Website haben Aktivisten einen Soundtrack veröffentlicht, auch Infos über die nächsten Thatcher-Partys sind zu finden.

1/8 Ein Prosit auf die tote Premierministerin: In Glasgow stößt diese Gruppe mit Champagner auf den Tod von Margaret Thatcher an. © David Moir/Reuters 2/8 Auch auf dem Trafalgar Square in London knallen die Korken. © Leon NealL/AFP/Getty Images 3/8 Die Reaktion dieses Mann im schottischen Glasgow: Juchu, Thatcher ist tot! © David Moir/Reuters 4/8 Thatcher als Teufel - und ein Lächeln dazu in London. © Carl Court/AFP/Getty Images 5/8 "Ding Dong! Die Hexe ist tot" - eine klare Haltung von dieser Dame in London. © Danny E. Martindale/Getty Images 6/8 Spontane Tanzeinlage in London. Thatchers Tod war Anlass zu so mancher Party. © Carl Court/AFP/Getty Images 7/8 In dieser Runde gibt es Sekt im Plastikbecher. © Danny E. Martindale/Getty Images 8/8 "Es gibt tatsächlich so etwas wie eine Gesellschaft" Eine Anspielung auf ein Zitat von Thatcher aus dem Jahr 1987. © Carl Court/AFP/Getty Images





Der Hashtag hatte bereits am Dienstag in sozialen Netzwerken zu einem Missverständnis geführt: Viele hatten unter nowthatchersdead den Namen (That-) Cher gelesen und den Tod der Sängerin beklagt. Besonders Kreative spielten mit der Verwechslung.