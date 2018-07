Auf die französische Botschaft in Tripolis ist ein Anschlag verübt geworden. Nach Angaben von Botschafts- und Sicherheitskreisen detonierte eine Autobombe. Dabei wurden zwei französische Wachmänner teils schwer verletzt. Durch die Wucht der Explosion wurde das Gebäude erheblich beschädigt.

Augenzeugen berichten von zwei ausgebrannten Fahrzeugen vor dem Botschaftsgelände. Ein Teil der Mauer sei zerstört worden.

Die Sicherheitslage in Libyen ist eineinhalb Jahre nach dem Sturz von Muammar al-Gaddafi noch immer fragil . Im September 2009 war das US-Konsulat in Bengasi angegriffen worden. Dabei wurden der US-Botschafter sowie drei weitere Diplomaten getötet.

Nach dem Ende der Gaddafi-Ära sollen in Libyen in diesem Jahr die ersten echten Parlamentswahlen stattfinden. Der langjährige Machthaber Gaddafi war am 20. Oktober 2011 auf der Flucht gefasst und getötet worden.