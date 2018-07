Der Generalsekretär der Vereinten Nationen , Ban Ki Moon, hat der Afrikanischen Union (AU) eine "historische Chance" zugesprochen, den Konflikt zwischen Rebellen und Regierungstruppen im Osten der Demokratischen Republik Kongo zu beenden. Kurz nach den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der AU hatten sich in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba Vertreter der elf afrikanischen Staaten aus der Region der Großen Seen mit Ban getroffen, um über den Konflikt im Kongo zu beraten.



Im Februar hatten die Staaten, darunter unter anderem Ruanda, Uganda, Tansania, Südafrika und die Demokratische Republik Kongo, in einem Friedensabkommen erklärt, sich nicht mehr in die Konflikte der Nachbarländer einzumischen und keinen Rebellengruppen zu helfen. Zuvor war den Ländern Ruanda und Uganda von dem kongolesischen Präsidenten Joseph Kabila und den Vereinten Nationen vorgeworfen worden, die Rebellen der Bewegung des 23. März (M23) im Kampf gegen die Regierungstruppen zu unterstützen. Nun diskutierten die Staaten die Umsetzung des Abkommens.



Ban bezeichnete die Vereinbarung einer Mitteilung der Vereinten Nationen zufolge als "Meilenstein", um einen Friedensprozess einzuleiten. Ein Ende der Gewalt könne nur erreicht werden, "wenn alle Unterzeichnerstaaten gemeinsam daran arbeiten, die politische Pattsituation zu überwinden und den Impuls für menschliche Sicherheit und wirtschaftliche Entwicklung zu geben".



Er mahnte, dass die Gewalt und Zerstörung in Kongo beendet werden müsse, "die Menschen in der Region leiden unter einem unaussprechlichen Horror". Den Ländern, die am Abkommen beteiligt waren, versprach Ban die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. Er war vergangene Woche durch die Region der Großen Seen gereist und hatte auch die umkämpfte ostkongolesische Provinzhauptstadt Goma besucht.



Das Treffen der elf Staaten mit Ban war die erste Beratung nach der Unterzeichnung des Abkommens. Der tansanische Präsident Jakaya Kikwete sprach nach dem Treffen von "großen Fortschritten". Tansania stellt 1.280 Soldaten zur Verstärkung einer neuen UN-Brigade mit Kampfauftrag gegen die Rebellen im Ostkongo bereit.

Brasilien erlässt elf afrikanischen Staaten Schulden



Weitere Themen auf dem zweitägigen Gipfel sind die Zeit nach dem Fristende der Millennium-Entwicklungsziele im Jahr 2015 sowie die Agenda 2063, die das Vorgehen der AU in den nächsten 50 Jahren umreißen wird. Die Vorschläge sollen beim nächsten Zusammentreffen im Januar 2014 verabschiedet werden.



Vor den Verhandlungen hatte die AU mit einer Feier des 50. Jahrestags ihrer Gründung gedacht. Zu den Feierlichkeiten kamen neben dem Generalsekretär der Vereinten Nationen auch der französische Staatschef François Hollande, US-Außenminister John Kerry, die brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff und der chinesische Vize-Regierungschef Wang Yang.



Brasilien kündigte an, zwölf afrikanischen Ländern Schulden in Höhe von insgesamt 900 Millionen US-Dollar (etwa 700 Millionen Euro) zu erlassen. Eine besondere Beziehung zu Afrika sei "von strategischer Bedeutung für Brasiliens Außenpolitik", sagte ihr Sprecher.



Außenminister Guido Westerwelle (FDP) würdigte die AU als die "Stimme eines Kontinents im Aufschwung". Deutschland wurde in Addis Abeba von seiner Botschafterin in Äthiopien vertreten.