Nach zehn Stunden schwerer Gefechte haben Sicherheitskräfte den Angriff eines Taliban-Kommandos in der afghanischen Hauptstadt Kabul beendet. Sie töteten fünf Terroristen, die sich in einem Haus verschanzt hatten.

Die Taliban-Kämpfer hatten am Freitag gegen 16 Uhr Ortszeit ein Gebäude der Vereinten Nationen attackiert, berichteten die afghanischen Behörden. Als die nepalesischen Wachmänner das Feuer erwiderten, hätten sich die Taliban in ein benachbartes Haus zurückgezogen und ein stundenlanges Gefecht eröffnet.



Die radikalen Islamisten hatten zunächst eine Autobombe gezündet und waren dann in das Bürogebäude der Internationalen Organisation für Migration (IOM) gestürmt. Norwegische Spezialkräfte kamen ihren afghanischen Kollegen zu Hilfe und umstellten das Gebäude. Die Schusswechsel waren bis in die Nacht zu hören.



Mindestens drei IOM-Mitarbeiter wurden nach UN-Angaben verletzt, darunter eine Italienerin schwer. Auch ein Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sei verletzt worden. Der Sprecher des afghanischen Innenministeriums sprach von sieben Verletzten, darunter zwei Polizisten und fünf Zivilisten. Ein Polizist sei bei der Explosion der Autobombe getötet worden.



Hauptziel war ein Gästehaus



Ein Sprecher der Taliban sagte der Nachrichtenagentur AFP, der Angriff sei koordiniert gewesen. Ein Selbstmordattentäter habe sich in einem Auto in die Luft gesprengt, danach hätten andere Mudschaheddin Stellung in dem Gebäude bezogen und von da aus mit leichten und schweren Waffen gefeuert. Hauptziel war demnach ein Gästehaus, das nach Angaben des Sprechers von Mitgliedern der CIA und des afghanischen Geheimdienstes genutzt wird.

Vor knapp einem Monat hatten die Aufständischen den Beginn ihrer "Frühjahrsoffensive" verkündet. Ziel sollten unter anderem Militärflughäfen der Nato-geführten Truppen sowie diplomatische Einrichtungen sein. Am 16. Mai waren bei einem Selbstmordanschlag auf einen ausländischen Militärkonvoi in Kabul 15 Menschen getötet worden, darunter fünf US-Bürger.