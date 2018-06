Es könnte ein entscheidender Kurswechsel im Syrien-Konflikt sein: Zur Beendigung des Bürgerkriegs wollen Russland und die USA gemeinsam eine internationale Konferenz einberufen. Das Treffen solle Vertreter der syrischen Regierung sowie der Opposition an einen Tisch bringen und möglichst noch im Mai stattfinden, sagte US-Außenminister John Kerry während seines Besuchs in Moskau .



Ähnlich äußerte sich auch sein russischer Kollege Sergej Lawrow . Man habe sich darauf verständigt, die syrische Regierung und alle Oppositionsgruppen zu ermutigen, eine politische Lösung zu finden, sagte Lawrow nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Itar-Tass. Seine Regierung sei nicht in Sorge um das Schicksal "bestimmter Menschen" in Syrien , sondern habe die gesamte syrische Bevölkerung im Sinn.



USA und Russland spüren offenbar erhöhten Handlungsdruck wegen der Eskalationen der vergangenen Tage. Die israelische Luftwaffe hatte mehrere Angriffe auf Ziele am Rande der syrischen Hauptstadt Damaskus geflogen. Syrien drohte mit Gegenangriffen. Der Konflikt könnte auf die gesamte Region übergreifen.



Dennoch will US-Präsident Barack Obama nicht in den Bürgerkrieg eingreifen. Er hatte zwar gesagt, mit dem Einsatz chemischer Waffen sei für ihn eine rote Linie überschritten. Dafür gebe es aber noch keine eindeutigen Beweise.

Lage an israelisch-syrischen Grenze entspannt sich



Außenminister Kerry hatte sich in Moskau auch im Gespräch mit Präsident Wladimir Putin um eine gemeinsame Linie beider Länder bemüht. Er warnte vor einem Auseinanderbrechen Syriens. Das könnte die Folge sein, wenn es nicht zu einer Lösung am Verhandlungstisch komme. Fortschritte in den Bemühungen um eine politische Lösung könnten auch die Entscheidung der USA über die Bewaffnung der syrischen Rebellen beeinflussen.

Im Sommer vergangenen Jahres hatten sich die fünf UN-Vetomächte und mehrere Nahost-Staaten in Genf auf einen Fahrplan für einen politischen Übergangsprozess in Syrien verständigt. Dafür sollte in Damaskus eine Übergangsregierung aus Vertretern des bisherigen Regimes und der Opposition gebildet werden. "Dies sollte der Fahrplan sein, anhand dessen das syrische Volk einen Weg zum Frieden findet", sagte Kerry.



Russland ist einer der letzten Unterstützer des syrischen Diktators Baschar al-Assad und verhinderte gemeinsam mit China im UN-Sicherheitsrat mehrfach Resolutionen gegen die Staatsführung in Damaskus. Die USA und Russland plädierten 2012 für eine politische Lösung des Bürgerkrieges, waren sich aber über die Umsetzung eines entsprechenden Planes uneinig.