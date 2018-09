Die Opposition des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro hat eine offizielle Klage gegen das Wahlergebnis eingereicht. Zweieinhalb Wochen nach der Präsidentschaftswahl soll mit der Klage eine Wiederholung der Wahl erreicht werden, sagte der zum bürgerlichen Oppositionslager zählende Verfassungsrechtler Gerardo Fernández nach der Übergabe der 180 Seiten umfassenden Klage am Donnerstag in Caracas.

Die Wahl am 14. April hatte Nicolás Maduro, der Wunschkandidat des an Krebs gestorbenen linkspopulistischen Präsidenten Hugo Chávez, mit dem Vorsprung von 225.000 Stimmen gewonnen. Die Opposition unter Führung des unterlegenen Herausforderers Henrique Capriles Radonski erkennt die Wahl nicht an.

Der Urnengang wird zwar auch offiziell überprüft, doch die Opposition boykottiert das Verfahren. Sie fordert eine umfassendere Prüfung, was aber von der Wahlbehörde CNE als unmöglich zurückwiesen wurde.