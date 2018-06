Der afghanische Präsident Hamdi Karsai will nun doch Gespräche mit den islamistischen Taliban in deren Verbindungsbüro in Katar führen. Das gab die US-Regierung nach einer Videokonferenz Karsais mit US-Präsident Obama bekannt. Demnach sagten die Staatschefs dem Taliban-Büro in Doha ihre Unterstützung zu. Afghanistan soll die Verhandlungen zwischen dem Hohem Friedensrat und den Taliban führen.

In der vergangenen Woche hatte Karsai zunächst ein früheres Gesprächsangebot widerrufen. Er hatte verärgert darauf reagiert, dass die Gespräche unter Leitung der USA stehen sollten. Empört hatte Karsai zudem, dass die Taliban für ihr Verbindungsbüro in Doha die Bezeichnung "Islamisches Emirat Afghanistan" verwendeten, den offiziellen Namen des Staats während ihrer Herrschaft von 1996 bis 2001, sowie die zugehörige Flagge hissten.

Nach der Videokonferenz teilte das US-Präsidialamt mit, Obama und Karsai hätten gemeinsam festgestellt, dass Friedensgespräche unter der Leitung der Afghanen "der sicherste Weg zur Beendigung der Gewalt und Sicherstellung anhaltender Stabilität in Afghanistan und der Region" sind. Beide Seiten hätten sich geeinigt, dass für 2014 vorgesehene "freie, faire und glaubwürdige Wahlen" in Afghanistan für die Zukunft des Landes bedeutend seien.

Die Videokonferenz fand wenige Stunden nach einem Taliban-Angriff auf den Präsidentenpalast und ein CIA-Gebäude in Kabul statt. Bei dem Anschlag wurden drei afghanische Sicherheitskräfte und fünf Attentäter getötet. Karsai sei zur Zeit des Angriffs im Palast, aber außerhalb der Gefahrenzone gewesen, hieß es aus Regierungskreisen.



Der US-Sondergesandte James Dobbins hatte sich am Montag bemüht, in einem Gespräch mit Karsai den Streit über das Taliban-Büro zu schlichten. Die US-Regierung habe in Doha protestiert und erreicht, dass die umstrittenen Hoheitszeichen entfernt wurden, sagte Dobbins.

Im vergangenen Jahr hatten sich die afghanische Regierung, US-Vertreter und Taliban erstmals zu Gesprächen getroffen. Karsai sagte dem Wall Street Journal damals, Afghanistan stehe am Beginn von Friedensverhandlungen. Details zu den Gesprächen wollte er jedoch nicht nennen.