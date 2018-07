Machotum und Gewalt gegen Frauen sind in Australien, der einstigen britischen Strafkolonie und Männergesellschaft, noch immer weit verbreitet. Julia Gillard, bis vor Kurzem erste Frau im Amt des Regierungschefs, hat das nicht selten zu spüren bekommen und sich selbst harte Bandagen zugelegt. Eine innerparteiliche Kampfabstimmung setzte Gillard symbolträchtig am Abend eines der wichtigsten und brutalsten Rugby-Spiele des Sportjahres an. Während Bundesstaaten Queensland und New South Wales auf dem Rasen gegeneinander kämpften, unterlag sie ihrem ewigen Widersacher Kevin Rudd mit 45 zu 57 Stimmen. Mit den Worten "This is it" schied Gillard an diesem Donnerstag als Premierministerin und Labor-Abgeordnete aus – "das war's".

Ähnlich rauh wie der von vielen Australiern favorisierte Männersport war zuweilen auch der Umgang der Parteien und der Boulevardpresse mit Gillard während ihrer nur dreijährigen Amtszeit. Wiederholt sah sie sich sexistischen Andeutungen von Oppositionsführer Tony Abbott im Parlament ausgesetzt. Vor einem Jahr verschaffte sich die kinderlose Atheistin mit einer Wutrede Luft, in der sie Abbott rhetorisch brillant abkanzelte. Die Rede ging um die Welt, bei YouTube wurde sie fast 2,4 Millionen mal angeklickt. Dennoch kam es zum Höhepunkt der geschmacklosen Oppositionskampagne: Nach einem Spenden-Dinner der Liberalkonservativen gelangte die Speisekarte an die Öffentlichkeit. Auf dem Menü: "Julia Gillard: Wachtel mit kleinen Brüsten und fetten Schenkeln".

Ein "schwieriges Umfeld" beklagte die 51-jährige Rechtsanwältin, die in den neunziger Jahren Gewerkschaftern zu schwarzen Kassen verholfen haben soll, bei ihrem Rücktritt. Jede nachfolgende Frau werde es leichter als sie selbst haben, meinte Gillard, die sich soft wie eine australische Jeanne d'Arc gab. Wahrgenommen wurde sie eher als Lady MacBeth: 2010 erwarb sie sich den zweifelhaften Ruf einer Königsmörderin, als sie ihrem Parteifreund Kevin Rudd als demokratisch bestimmtem Regierungschef die Chance zur Wiederwahl nahm. Dass sie daran mitwirkte, haben ihr die meisten Menschen bis heute nicht verziehen. In Labors Hinterzimmern wurde Rudds Schicksal besiegelt. Ähnliches ist Gillard nun selbst widerfahren.

Immer noch sagen viele Australier: "Wir haben Rudd und nicht Gillard gewählt." Tatsächlich war Rudd zu jedem Zeitpunkt seit 2007 populärer als seine Dauer-Widersacherin. Selbst kurz vor der Entmachtung vor drei Jahren, als seine Werte kurzfristig einknickten. Inzwischen wurde bekannt, dass der Labor-Caucus damals frische Umfrageergebnisse unter Verschluss hielt, um Rudd loszuwerden. Ergebnisse, die Rudd einen deutlichen Vertrauensvorschuss gegenüber Herausforderer Abbott bescheinigten.

Auch die weiblichen Wähler verloren

Gillard wurde ihr Lady-Macbeth-Image nicht mehr los. Für den Labor-Caucus war ihre Entmachtung am Mittwoch eine schwierige, doch zugleich überaus rationale Entscheidung. Mit der ungeliebten Gillard an der Spitze hätten die Sozialdemokraten mit dem Verlust von mindestens 30 der derzeit 71 Sitze im Unterhaus rechnen müssen. Die Opposition war uneinholbar enteilt. Trotz Sexismus-Debatte hatte Gillard nicht einmal die Mehrheit der weiblichen Wähler auf ihrer Seite: Nur 32 Prozent der Frauen zeigten sich im laufenden Quartal mit ihrer Arbeit zufrieden, 56 Prozent waren unzufrieden.

Fakt ist deshalb, dass Rudd allein über die notwendige Unterstützung in der Bevölkerung und Erfahrung als Regierungschef verfügt, um einen haushohen Sieg der Liberalkonservativen bei den anstehenden Parlamentswahlen noch zu verhindern. 2007 stand der frühere Diplomat seines Landes für einen von vielen erhofften Modernisierungsschub. Er erlangte seine bis heute anhaltende hohe Popularität, die bis weit ins konservative Lager reicht. In seiner ersten Amtshandlung unterzeichnete Rudd das Kyoto-Protokoll und entschuldigte sich in einer weltweit beachteten, einfühlsamen Rede für staatliche Verbrechen an den Aborigines. Beim Ausbruch der Weltfinanzkrise 2008 konnte er als einziger westlicher Regierungschef das Abgleiten seines Landes in die Rezession vermeiden. Darauf kann Rudd bauen – und Labor womöglich sogar die Regierungsmacht erhalten.