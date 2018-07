Erst Anfang Juni hatte die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) in einem Bericht vor dem Ausbruch von sozialen Unruhen in der Welt gewarnt. Aufgrund der wachsenden sozialen Gegensätze würden Aufstände vor allem von Jugendlichen wahrscheinlicher. Optimistischer waren die ILO-Experten nur hinsichtlich Lateinamerikas, wo die Armut in den vergangenen Jahren spürbar zurückgegangen sei.

Keine zwei Wochen später wurde Brasilien von heftigen Unruhen erschüttert, die bis heute andauern. Ausgerechnet jenes Land also, das wegen seiner Wirtschafts- und Sozialpolitik allgemein gelobt wird. Aus lokalen Protesten gegen Fahrpreiserhöhungen wurde eine landesweite Massenbewegung.

Die Menschen beteiligen sich dabei aus ganz unterschiedlichen Motiven an den Demonstrationen: Während die einen die Regierung von Präsidentin Dilma Roussef für zu neoliberal halten, gegen mangelnde Sozialausgaben und die Verschwendung öffentlicher Gelder für Sportereignisse wie die Fußball-WM 2014 protestieren, ist vielen Demonstranten aus der Mittelschicht dieselbe Regierung schon wieder viel zu links. Was die Protestierenden verbindet, ist die Ablehnung der im Staat grassierenden Korruption.

Vom lokalen Protest zur Massenbewegung

Dabei steht außer Frage, dass sich die soziale Lage für viele Brasilianer im vergangenen Jahrzehnt verbessert hat: Millionen sind aus der Armut in die unteren Mittelschichten aufgestiegen. Die Wachstumsraten sind solide, der Staat hat beträchtliche Summen in den Bildungssektor investiert. Auch die soziale Ungleichheit ist im Unterschied zu den meisten OECD-Staaten leicht zurückgegangen.

Doch woran entzünden sich dann die Proteste? Auf den ersten Blick ähnelt die brasilianische Bewegung den Protesten von Occupy, der spanischen 15M oder dem Gezi-Park in Istanbul frappierend. Ohne Unterstützung von Parteien, Gewerkschaften oder bestehenden Organisationen ist aus einem lokalen Protest eine Massenbewegung entstanden. Es gibt keine Sprecher der Bewegung – die Protestierenden verweigern sich jeder Repräsentation. Und man verbindet soziale mit demokratischen Anliegen: Es geht sowohl um eine andere Verteilung des Reichtums als auch um reale demokratische Teilhabe jenseits von Parlamentarismus und Wahlen.

Raul Zelik Raul Zelik ist Schriftsteller. Er veröffentlichte zuletzt den Roman Der Eindringling in der Edition Suhrkamp.

Für solche Proteste gibt es auch in Südamerika reichlich Anlass. Zwar ist der Neoliberalismus auf dem Subkontinent heute auf dem Rückzug: Fast überall sind Links- oder Mitte-Links-Regierungen im Amt, die eine aktivere Wirtschafts- und Sozialpolitik verfolgen und den Internationalen Währungsfonds – als klassisches Instrument zur Durchsetzung einer Austeritätspolitik – weitgehend entmachtet haben.

Doch bei genauerer Betrachtung ist der lateinamerikanische Politikwechsel weitaus weniger radikal, als es auf den ersten Blick scheint. Die Erfolge in der Armutsbekämpfung etwa sind weniger der neuen Sozialpolitik geschuldet als den hohen internationalen Rohstoffpreisen. Lateinamerika, dessen weltwirtschaftliche Rolle sich seit der Kolonialzeit darauf konzentriert, Ressourcen für den Weltmarkt zur Verfügung zu stellen, hat vom Preisanstieg für Metalle, Erdöl und Agrarprodukte wie Soja überproportional profitiert.