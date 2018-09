Die französische Regierung sieht keinen Anlass, sich dem Vorstoß von US-Präsident Barack Obama zum weiteren Abbau von Atomwaffen anzuschließen. Das sagte Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian in einem Interview. Sein Land habe das Atomwaffenarsenal bereits auf unter 300 Sprengköpfe verkleinert. Wenn Obama Russland nun vorschlage, gemeinsam weiter Atomwaffen abzubauen, so sei das gut. Frankreich betreffe das aber nicht.

In seiner Rede am Brandenburger Tor hatte Obama am Mittwoch Pläne für eine weitere weltweite Abrüstung angekündigt. Atomwaffen sollen demnach um ein Drittel abgebaut werden. Ein konkretes Gesprächsangebot für Verhandlungen ging an Russland. Die Regierung von Präsident Wladimir Putin will sein atomares Waffenarsenal aber nicht verringern und reagierte verhalten auf Obamas Vorstoß. Man könne nicht zulassen, dass das Gleichgewicht im System der strategischen Abschreckung gestört und die Wirksamkeit russischer Atomwaffenkräfte gemindert werde, sagte der russische Präsident.

Obamas neuer Vorstoß würde nach Angaben eines Abrüstungsexperten bedeuten, dass die USA darüber hinaus 200 bis 300 zusätzliche Sprengköpfe abbauen.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Ruprecht Polenz (CDU), hat die Initiative des US-Präsident ein "gutes Signal" genannt. Die Absage aus Moskau bewertete er als nicht dramatisch. Das "will auf Dauer, glaube ich, nicht zwingend etwas besagen". Das Land leide derzeit an konventioneller und ökonomischer Schwäche im Verhältnis zu den USA und habe außer dem Sitz im Sicherheitsrat und Nuklearwaffen wenig, was den eigenen Großmachtstatus rechtfertige.