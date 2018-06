6/18

Während sich am frühen Morgen des 6. Juni immer noch zahlreiche Demonstranten auf dem Taksim-Platz aufhalten, kündigt Erdoğan an, den Gezi-Park trotz der Demonstrationen umbauen zu lassen. Die Proteste gegen ihn führt er auf eine von "Terroristen" unterwanderte Minderheit zurück. Als eigentliches Übel bezeichnet er soziale Medien wie Twitter und Facebook, die die Leute in seinen Augen in Aufruhr versetzen.