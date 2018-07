Das Trauma der Wahl von 2009 sitzt tief im Iran. Beachtlich war damals die Beteiligung, 85 Prozent schätzen Beobachter – auch wenn es kaum Möglichkeiten gibt, belastbare Belege dafür zu finden. Gerade die jungen Iraner hatten große Hoffnungen in die Abstimmung gesetzt.

Als dann die unterlegenen Oppositionsführer Mir Hossein Mousawi und Mehdi Karroubi von Wahlmanipulation sprachen, gingen Hunderttausende auf die Straßen: "Nieder mit der Diktatur" oder "Wo ist meine Stimme?" waren ihre Slogans. Wochenlang protestierte die Grüne Bewegung gegen das offizielle Ergebnis, stellte sich unerschrocken gegen die Brutalität der Sicherheitskräfte, wuchs an zu einer Art Beinahe-Revolution.

Vier Jahre später ist es still geworden, obwohl die Iraner am Freitag erneut ihre Stimme abgeben sollen. Die Demonstrationen damals wurden niedergeschlagen, Aktivisten, Politiker und Journalisten inhaftiert, Hunderte flohen aus dem Land, mehr als 70 Menschen sollen bei den Protesten getötet worden oder im Gefängnis gestorben sein.

Mousawi und Karroubi stehen seit Februar 2011 unter Hausarrest, damit fehlen die Leitfiguren, um den Protest erneut zu mobilisieren. Zudem drohten die Polizeibehörden schon Wochen vor der Wahl damit, Aktivitäten der Oppositionsanhänger zu unterbinden, erneut kamen kritische Aktivisten in Haft.

Medien und Aktivisten unter Beobachtung

Lange war der Protest deshalb von den Straßen verschwunden. Bestenfalls virtuell, auf Blogs, Facebook oder Twitter, kursierten Debatten und Slogans. Im Ausland entstanden Onlineplattformen wie Jaras, Kaleme, Neda-ye Sabz oder Rasa TV, die gewissermaßen eine Gegenöffentlichkeit zu den staatlichen iranischen Medien schaffen. Sie waren von Beginn an auch Plattformen für Kommuniqués namhafter Akteure der Bewegung und Informationsquelle über die Lage der politischen Gefangenen und Journalisten. In diesen Tagen etwa liest man nur dort regelmäßige Hinweise auf den Gesundheitszustand Mousawis und Karroubis.

Die Journalisten im Land sind vorsichtig geworden, sie sparen mit Kritik. Denn das Regime übt großen Druck aus. So wurden unter anderem drei Publikationen, die dem Reformlager nahestehen – Aseman, Tajrobeh und Mehrnameh – verboten; Journalisten kamen in Haft, Internetseiten wurden blockiert. Die Behörden ließen keinen Zweifel daran, dass sie alle Veröffentlichungen genau beobachten, und drohten unverhohlen mit Konsequenzen, sollten sich die Medien nicht in Selbstkontrolle üben und ihre Berichterstattung "verantwortungsvoll" betreiben.

Über die Facebook-Seite 25bahman versuchten Aktivisten nach dem Hausarrest Mousawis und Karoubis, die Bewegung weiter zu koordinieren. Mehrere Protestaufrufe dort zeigten aber auch, dass die Mobilisierung ohne die charismatischen Protagonisten kaum Wirkung entfaltet. Den öffentlichen Raum erreichten diese Aktivitäten nicht mehr.

Namhafte Aktivisten, wie der im Ausland lebende Mohammadreza Jalaeipour spielen in einem bestimmten Spektrum der Grünen Bewegung weiterhin eine Rolle. Jalaeipour ist einer derjenigen, die sich trotz aller Repressionen – er selbst war länger als ein Jahr in Haft – unbedingt für eine Teilnahme an den Wahlen aussprechen, während andere die Abstimmung boykottieren wollen.