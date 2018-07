Nur wenige mutige Sätze waren es, die ihm am Ende die Herzen der von jahrelanger Tyrannei zermürbten Iraner zufliegen ließen. Es gebe eine "erdrückende Sicherheitsatmosphäre" im Land, kritisierte Hassan Ruhani und versprach: "Wir werden alle Schlösser öffnen, die das Leben der Menschen in den letzten acht Jahren angekettet haben."



Die begeisterte Menge skandierte "Lange leben die Reformen", als sie dem 64-jährigen Geistlichen bei seiner Schlusskundgebung in der Pilgermetropole Maschad einen enthusiastischen Empfang bereitete. Seit die Ex-Präsidenten Mohammed Khatami und Ali Akbar Rafsandjani wenige Tage vor der Abstimmung ihr gesamtes politische Prestige hinter den früheren Atomunterhändler geworfen hatten, wurde Hassan Ruhani von einer Welle öffentlicher Sympathie getragen, die dem ruhigen und eher introvertierten Kleriker wenige Wochen zuvor noch niemand zugetraut hätte.



Geboren wurde Ruhani 1948 in Örtchen Sorkheh östlich von Teheran. Schon als junger Theologiestudent machte er sich einen Namen als politischer Gegner von Schah Reza Pahlevi. Nach seinem Juraexamen in Teheran 1972 promovierte er in Glasgow an der polytechnischen Hochschule, der späteren Caledonian University. Mit der Islamischen Revolution von Ajatollah Khomeini, den er in dessen Exil in Paris kennengelernt hatte, kehrte Ruhani in seine Heimat zurück, arbeitete als Berater des Militärs, war Abgeordneter und ideologischer Aufseher des Regimes beim staatlichen Fernsehen.



Unter Präsident Rafsandjani amtierte Ruhani von 1989 bis 1997 als Mitglied des Nationalen Sicherheitsrates. In diese Zeit fielen zahlreiche spektakuläre politische Morde an Regimegegnern im Ausland, unter anderem das Mykonos-Attentat in Berlin. Unter Nachfolger Mohammed Khatami rückte Ruhani dann in die Spitze des Nationalen Sicherheitsrates. 2003 ernannte ihn der Reformpräsident zusätzlich zum ersten Atomunterhändler der Islamischen Republik, nachdem iranische Exilkreise im Jahr zuvor das geheime Atomprogramm Teherans an die Weltöffentlichkeit gebracht hatten. Unter Ruhanis Regie erklärte sich Iran damals bereits, die Urananreicherung zu stoppen.

Gegner von Ahmadinedschads Atomkurs

Mit Mahmud Ahmadinedschads aggressiven Atomkurs und großmäuliger Außenpolitik überwarf sich Ruhani bereits wenige Wochen nach dessen Amtsantritt 2005 und trat von der internationalen Bühne zurück. "Wir wollen konstruktive Zusammenarbeit mit der übrigen Welt. Wir werden nicht zulassen, dass das alles weitergeht, wie in den letzten acht Jahren", versprach der Präsidentschaftskandidat im Wahlkampf unter tosendem Beifall seiner Zuhörer.



Irans Freunde in der Welt könne man inzwischen an den Fingern einer Hand abzählen, beklagte er, "und das sind alles Staaten, die kein internationales Gewicht und Prestige haben". Noch nie in der Geschichte seien die Beziehungen zwischen Iran und Europa so frostig gewesen. Ahmadinedschads Politik habe internationale Sanktionen über das Land gebracht und "diese Leute sind auch noch stolz darauf". Er aber wolle eine andere Politik – eine Politik der Aussöhnung und des Friedens, versprach er und kündigte an, als Präsident direkte Gespräche mit den Vereinigten Staaten aufzunehmen.