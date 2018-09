In der ostlibyschen Metropole Bengasi sind bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen Demonstranten und Milizionären mindestens 31 Menschen getötet worden. Nach Angaben eines Krankenhauses wurden mehr als 100 Menschen verletzt. Demonstranten hatten sich am Samstag vor dem Stützpunkt einer örtlichen Miliz namens "Schutzschild Libyens" versammelt und deren Auflösung gefordert.

Ein Militärsprecher sagte, die Auseinandersetzungen hätten begonnen, als die Demonstranten eine Entwaffnung der Brigade verlangt hätten. Die bewaffnete Gruppe lehnte dies mit dem Hinweis ab, sie arbeite im Auftrag des Verteidigungsministeriums . "Schutzschild Libyens" untersteht formell dem Verteidigungsministerium, das bei der Ausbildung von Armee und Polizei große Probleme hat und daher bei der Grenzsicherung und in Stammeskonflikten immer wieder auf die ehemaligen Rebellen zurückgreift. Libysche Spezialkräfte beendeten die Kämpfe den Angaben zufolge.

Zwei Jahre nach dem Sturz von Machthaber Muammar al-Gaddafi sind gewaltsame Auseinandersetzungen noch immer ein Problem für den Wiederaufbau des nordafrikanischen Landes. Bereits im Oktober 2012 hatten Bewohner von Bengasi zahlreiche Milizionäre aus ihren Stellungen vertrieben. Auch gegen Einsatzkräfte und diplomatische Vertretungen des Westens gab es immer wieder Angriffe. Bei einem Anschlag auf das US-Konsulat in Bengasi waren im September Botschafter Chris Stevens sowie drei weitere US-Bürger getötet worden.

Chef des Militärs tritt zurück

Der Armeechef Jussef al-Mangusch erteilte seinen Truppen den Befehl, das Hauptquartier und mehrere Stützpunkte der Miliz in Bengasi zu besetzen. Anschließend reichte er seinen Rücktritt ein, der vom Parlament in Tripolis angenommen wurde.

Brigade-Sprecher Adel Tarhuni verteidigte im Fernsehen seine Einheit. Vor dem Hauptquartier habe es zunächst eine friedliche Demonstration gegeben, die dann von bewaffneten Angreifern unterwandert worden sei. Armeesprecher Ali al-Schichi sagte der Agentur Lana, die Brigade sei eine Art "Reservetruppe der libyschen Armee". Eine Attacke komme einem "Angriff auf die legitimen Behörden" gleich.

Gesetz schließt Gaddafi-Funktionäre aus der Politik aus

In Tripolis gingen am Samstag ebenfalls Tausende auf die Straße, um gegen bewaffnete Demonstrationen zu protestieren. In der Hauptstadt hatten Milizionäre im Mai das Parlament gezwungen, ein Gesetz zu verabschieden, das die Funktionäre aus der Zeit des 2011 gestürzten Gaddafi von politischen Ämtern ausschließt. Das Verbot trifft auch ehemalige Berater und Diplomaten, die sich schon vor Jahrzehnten der Opposition angeschlossen hatten.

Daraufhin gab als erster der libysche Parlamentspräsident Mohammed al-Magarief seinen Rücktritt bekannt. Al-Magarif hatte zwar einst unter Gaddafi einige Regierungsämter inne. Allerdings trat er 1980 als libyscher Botschafter in Indien zurück, um der Exil-Bewegung gegen Gaddafi beizutreten.

Der Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen hatte vor wenigen Tagen erklärt, ein Team in das nordafrikanische Land entsenden zu wollen, das Ausbildungsmöglichkeiten für die libysche Armee prüfen soll. Die Nato hatte die Rebellen im Kampf gegen Gaddafi unterstützt.