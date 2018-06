In der türkischen Hauptstadt Ankara ist die Polizei mit Tränengas und Wasserwerfern gegen Demonstranten vorgegangen. Einsatzkräfte seien damit gegen Hunderte Protestteilnehmer vorgegangen, die zum Büro von Regierungschef Recep Tayyip Erdoğan vordringen wollten, berichtete der türkische Fernsehsender NTV.



Am gestrigen Samstag hatte Erdoğan noch gesagt dass die Polizei in einigen Fällen "extrem" auf die landesweiten Proteste reagiert habe. Den Einsatz von Pfeffergas bezeichnete er als Fehler und kündigte eine Untersuchung der Vorfälle an. Die Regierung werde sich aber nicht einer Minderheit beugen. Präsident Abdullah Gül hatte gesagt, die Proteste hätten ein "besorgniserregendes Niveau" erreicht. Von der Polizei hatte er eine angemessene Reaktion verlangt.

Die Demonstrationen hatten sich an einem Stadtentwicklungsprojekt in Istanbul entzündet und haben mittlerweile das gesamte Land erfasst. In 48 Provinzen kam es in den vergangenen drei Tagen zu etwa 90 Demonstrationen. Bei den teils gewalttätigen Einsätzen der Polizei gegen die Demonstranten sollen mehr als 1.000 Menschen verletzt worden sein. Nach Angaben des Innenminister wurden mehr als 1.700 Menschen festgenommen, von denen der größte Teil nach kurzer Zeit wieder freigelassen worden sei. Amnesty International teilte mit, es gebe Berichte über mindestens zwei Tote. Allerdings lagen dazu weder konkrete Angaben noch offizielle Bestätigungen vor.

1/14 Demonstranten in Istanbul treffen am 1. Juni auf die türkische Polizei. © Bulent Kilic/AFP/Getty Images 2/14 Mit den Auseinandersetzungen wurden zahlreiche Straßen zwischen Taksim und Beşiktaş in Istanbul verwüstet. © Gurcan Ozturk/AFP/Getty Images 3/14 Als die Polizei die Barrikaden beseitigen will, stürmen Demonstranten in der Nacht des 1. Juni das Parkgelände in Istanbul. © Bulent Kilic/AFP/Getty Images 4/14 Ein Mann liegt in der Nacht des 1. Juni auf der Straße in der Nähe des Istanbuler Büros von Ministerpräsident Erdoğan. © AP/dpa 5/14 Ein türkischer Polizist feuert in Richtung der Demonstranten. © AP/dpa 6/14 Festnahme eines Protestierenden am frühen Sonntagmorgen: Von offizieller Seite werden fast 1.000 Inhaftierte gemeldet. 7/14 Demonstranten versammeln sich auf der Taskim-Straße in Istanbul, nachdem die Polizei das Parkgelände wieder freigegeben hat. © Thanassis Stavrakis/AP/dpa 8/14 Verwüstungen auf dem Platz vor dem Istanbuler Büro des türkischen Ministerpräsidenten. © AP/dpa 9/14 Türkische Demonstranten wehren sich am Sonnabend mit einem großen Schirm gegen die Polizei. © Bulent Kilic/AFP/Getty Images 10/14 Auch im Zentrum der Hauptstadt Ankara wird demonstriert: Ein Mann wird am Sonnabend von Wasserwerfern der Polizei getroffen. © Umit Bektas/Reuters 11/14 Polizisten in Zivilkleidung verhaften einen Mann währen der Proteste gegen die Bebauung des Gezi-Parks. © Bulent Kilic/AFP/Getty Images 12/14 Aus dem Inneren einer zerstörten Bank sieht man die Polizei währen der Demonstrationen gegen die türkische Regierung. © Murad Sezer/Reuters 13/14 Über dem Gezi-Park steigt Rauch auf. Demonstranten protestieren auch am Sonntag weiter gegen die Errichtung eines Einkaufszentrums auf dem Gelände. © Ed Ou/Getty Images 14/14 Nachdem die Polizei den Taksim-Platz nicht weiter absperrt, bewegen sich wieder Demonstranten auf dem Gelände. © Ed Ou/Getty Images

Im Internet kursierten zudem zahlreiche Videos, auf denen friedliche Demonstranten von der Polizei misshandelt wurden. Aktivisten berichteten auch, die Polizei habe auf kurze Distanz Tränengasgranaten auf die Körper der Demonstranten gefeuert und mehrere Menschen schwer verletzt.

Protest ist grundsätzlich geworden



In Istanbul zog sich die Polizei am Samstag vom Taksim-Platz zurück , an den der vom Bauprojekt betroffene Gezi-Park grenzt. Am Sonntagabend versammelten sich dann wieder mehr und mehr Demonstranten dort, Tausende zogen auch über die nahe Istiklal-Straße, berichteten Augenzeugen. Die Menschen forderten in Sprechchören erneut den Rücktritt der konservativen Regierung.



Premier Erdoğan hatte gesagt, der umstrittene Bau eines Einkaufszentrums auf dem Gelände des Parks werde durchgezogen und der Taksim-Platz dürfe "kein Ort sein, an dem Extremisten machen können, was sie wollen". Die Umbaupläne seien für die Demonstranten nur ein Vorwand, Spannungen auszulösen. "Wer Probleme mit der Politik der Regierung hat, kann sie im Rahmen der Gesetze und der Demokratie vortragen. Ich fordere das sofortige Ende dieser Aktionen."



Der Taksim-Platz in Istanbul hat in der Türkei eine lange Tradition als Demonstrationsort . Die Proteste begannen, als für den Umbau des Taksim-Platzes Bäume gefällt wurden. Sie weiteten sich dann gegen Pläne der Regierung aus, den Verkauf von Alkohol einzuschränken und öffentliche Liebesbekundungen zu ächten.

Der seit einem Jahrzehnt regierende Erdoğan hat die Türkei in Teilen weiter modernisiert, sie vor allem wirtschaftlich auf einen Wachstumskurs gebracht und zugleich die Macht des Militärs eingeschränkt. Seine Kritiker werfen ihm vor, sich mit seinen religiös-konservativen Ansichten in das Privatleben der Menschen einzumischen.