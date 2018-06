In den USA haben schwule und lesbische Paare in einer Homo-Ehe künftig den gleichen Rechtsanspruch auf staatliche Leistungen und Förderungen wie heterosexuelle Ehepaare. Der Oberste US-Gerichtshof erklärte das "Gesetz zur Verteidigung der Ehe" (Defense of Marriage Act, DOMA), das die Ehe als Bund zwischen Mann und Frau definiert, für verfassungswidrig. Die Regelung verstoße gegen das Gleichheitsgebot, befanden die Richter.

Das Votum der Richter erging mit einer Mehrheit von fünf zu vier Stimmen. Das von den Klägern angegriffene DOMA hatte gleichgeschlechtlichen Paaren eine Reihe von Vergünstigungen im Steuerrecht sowie im Gesundheitswesen und bei der Rente verwehrt.

Nach einer zweiten Entscheidung des Obersten US-Gerichts dürfen Schwule und Lesben künftig wieder in Kalifornien heiraten. Mit fünf zu vier Stimmen bestätigten die Richter de facto ein Urteil, wonach das Verbot der Homo-Ehe in dem US-Staat verfassungswidrig war.



1/7 Menschen warten vor dem Supreme Court in Washington, um die Entscheidung der höchsten US-Richter zur Homo-Ehe verfolgen zu können. © Jim Lo Scalzo/EPA/dpa 2/7 Ein Pärchen freut sich in San Francisco über die Entscheidung der Bundesrichter. © Justin Sullivan/Getty Images 3/7 Auch in New York demonstrieren Menschen für die Gleichstellung der Homo-Ehe. © Win McNamee/Getty Images 4/7 Aktivistinnen des Zentrums The Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Community Center bejubeln die Entscheidung des Supreme Courts. © Timothy Clary/AFP/Getty Images 5/7 Ein Unterstützer der Homo-Ehe in San Francisco © Justin Sullivan/Getty Images 6/7 Ein lesbisches Paar in San Francisco umarmt sich nach Bekanntwerden der Entscheidung. © Justin Sullivan/Getty Images 7/7 Unterstützer der Gleichstellung homosexueller Paare demonstrieren in Washington vor dem Supreme Court. © Win McNamee/Getty Images

Damit gilt die Entscheidung einer niedrigeren Instanz weiter. Das Gericht hatte einen Volksentscheid in Kalifornien, mit dem Homo-Ehen vor gut vier Jahren verboten worden waren, als unrechtmäßig bezeichnet. Damit sind beide Urteile des Obersten Gerichts zur Homo-Ehe in den USA als Erfolg für homosexuelle Paare zu werten. In seinem Urteil nahm der Oberste Gerichtshof aber nicht grundsätzlich dazu Stellung, ob Verbote von Homo-Ehen in mehreren anderen Staaten verfassungsgemäß sind.



Google zeigt beim Suchbegriff "gay" das Symbol der Schwulen- und Lesbenbewegung, die Regenbogenfahne. © ZEIT ONLINE

Durch das Urteil zum DOMA können nach Expertenschätzung mehr als 100.000 legal verheiratete Schwule und Lesben die staatlichen Vorteile für Ehepartner in Anspruch nehmen. US-Präsident Barack Obama bezeichnete die Entscheidung bei Twitter als "historischen Schritt".

Das DOMA ist ein Gesetz, das vom Kongress 1996 verabschiedet worden war. Darin wird Bundesstellen untersagt, Homo-Ehen die gleichen juristischen, finanziellen oder sozialen Vorteile zu gewähren wie traditionellen Ehen. Dazu gehören etwa Vorteile bei Steuern und Krankenversicherungen.

Auf Twitter ist die Entscheidung des Supreme Court ein großes Thema. Das Bild zeigt die Klägerin gegen das DOMA.