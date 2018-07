Der ehemalige Serbenführer muss sich nun doch für weitere Völkermord-Anklagen verantworten. Das UN-Kriegsverbrechertribunal für das frühere Jugoslawien hat den teilweisen Freispruch des Serbenführers Radovan Karadžić wegen Völkermordes in Bosnien aufgehoben. Die Berufungsrichter des Tribunals in Den Haag nehmen damit die 2012 fallen gelassenen Anklagepunkte wieder auf. Sie waren in erster Instanz aus Mangel an Beweisen gestrichen worden.

Der 68-Jährige muss sich nun nicht nur für das Massaker in Srebrenica 1995 verantworten, sondern auch für Völkermord in ehemaligen Gefangenenlagern im Bosnienkrieg von 1992 bis 1995.

In erster Instanz hatten die Richter des UN-Tribunals im Juni 2012 geurteilt, es gebe keine ausreichenden Beweise, um Gewalttaten aus dem Jahr 1992 als Völkermord einzustufen. Nur die Anklage wegen Völkermordes in der damaligen UN-Schutzzone Srebrenica 1995 blieb bestehen.



Die Anklage hatte daraufhin Berufung eingelegt und bekam nun recht. "Das vorliegende Beweismaterial kann zeigen, dass Karadžić Völkermord-Absichten hatte", erklärte der Vorsitzende Richter der Berufungskammer, Theodor Meron.

In elf Punkten angeklagt

Karadžić ist nun wegen Völkermordes, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in elf Punkten angeklagt. Die Anklage will beweisen, dass auch bosnische Muslime und Kroaten in den Lagern Omarska, Keraterm und Trnopolje Opfer von Völkermord wurden.

Karadžić muss sich seit Oktober 2009 vor dem Haager Tribunal verantworten. Er war im Juli 2008 in der serbischen Hauptstadt Belgrad gefasst worden, nachdem er sich 13 Jahre lang versteckt gehalten hatte. Insgesamt starben im Bosnienkrieg etwa 100.000 Menschen. Rund 2,2 Millionen weitere Menschen wurden obdachlos.