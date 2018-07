Der Chefunterhändler der Palästinenser, Saeb Erekat, versucht in Washington zusammen mit Israels Justizministerin Zipi Livni und US-Außenminister John Kerry die Chancen auf Frieden in Nahost auszuloten – und sein Präsident, Mahmud Abbas, fährt ihm erst mal in die Parade. Er hat zum Auftakt der Gespräche jedem weiteren Zugeständnis an die Israelis eine Absage erteilt: "Wir haben bereits alle nötigen Zusagen gemacht", sagte der Palästinenserpräsident und machte zugleich deutlich, dass in einem künftigen palästinensischen Staat kein Platz für israelische Siedler oder Militärangehörige ist. "In einer endgültigen Resolution wollen wir keinen einzigen Israeli – ob Zivilist oder Soldat – auf unserem Land sehen."

Abbas spielt damit auf einen der vielen Streitpunkte an, die in den nächsten Monaten in den ersten Verhandlungen seit drei Jahren gelöst werden sollen. So hatte Israel immer wieder deutlich gemacht, dass es auch nach Gründung eines Palästinenserstaats im Westjordanland Soldaten stationieren will. Dies lehnen die Palästinenser ab, wären aber damit einverstanden, wenn internationale Friedenstruppen diese Aufgabe übernehmen. Dies hat nun auch Abbas erneut bekräftigt – genau so wie die palästinensischen Ansprüche auf den Ostteil Jerusalems und den Widerstand gegen die israelischen Siedlungen im Westjordanland .

Damit hat er all jene Konfliktthemen umrissen, die nun auch in Washington auf den Verhandlungstisch kamen. Den Auftakt bildete ein traditionelles Fastenbrechen, zu dem Kerry neben Erekat und Livni sechs weitere Gesprächspartner willkommen hieß. Er sprach von einem "sehr sehr besonderen" Augenblick, ermahnte beide Seiten aber auch, einen "vernünftigen Kompromiss" zu finden. "Ich weiß, dass die Verhandlungen hart sein werden, doch ich weiß auch, dass die Folgen, es nicht zu versuchen, schlimmer sein könnten." Wenn beide Seiten kompromissbereit seien, "dann ist Frieden möglich", sagte Kerry.

Kernprobleme des Nahost-Konflikt Kernpobleme: Palästinenserstaat Ziel aller Friedensgespräche soll ein eigener Staat für die Palästinenser sein. Ginge es nach ihnen, soll er im Westjordanland und dem Gazastreifen errichtet werden – und zwar mit uneingeschränkter Souveränität. Israel dagegen will jede Bedrohung seiner Sicherheit vermeiden und fordert die Entmilitarisierung eines Palästinenserstaates sowie die Kontrolle des Luftraums und der Außengrenzen; dazu soll israelisches Militär jahrzehntelang entlang des Jordantals stationiert werden. Grenzen und Siedlungen Die Grenzziehung eines künftigen Palästinenserstaats hat auch Folgen für die aktuell 360.000 israelischen Siedler. So wollen die Palästinenser ihren Staat innerhalb jener Grenzen errichten, die bis zum israelisch-arabischen Krieg 1967 Bestand hatten. Dann aber müssten alle 121 offiziellen jüdischen Siedlungen im Westjordanland und die derzeit 99 auch nach israelischem Recht illegalen Außenposten der Siedler aufgegeben werden. Einem Landtausch in geringem Umfang würden sie zustimmen. Dies lehnt aber die Regierung in Jerusalem bislang ab. Israel möchte zumindest die größeren Blöcke endgültig dem eigenen Territorium zuschlagen. Jerusalem Jerusalem wird von beiden Seiten als Hauptstadt reklamiert, für beide Seiten ist sie die Heilige Stadt, die in ihrem arabisch dominierten Ostteil die zentralen Kultstätten aller drei monotheistischen Weltreligionen beherbergt. Die Frage, wer künftig die Souveränität über dieses "heilige Becken" innehat, birgt besonders viel Konfliktstoff. Fakt ist: Seit dem Sechstagekrieg 1967 befindet sich auch dieser für alle Seiten historische Ostteil unter israelischer Kontrolle, aufgeteilt in ein jüdisches, christliches, armenisches und muslimisches Viertel. Israel erklärte Jerusalem einst zu seiner "ewigen und unteilbaren" Hauptstadt. Die Palästinenser wiederum wollen die Teilung und Ostjerusalem, wo heute 280.000 ihrer Landsleute und etwa 200.000 Israelis leben, zur Hauptstadt ihres eigenen Staates machen. Flüchtlinge Mehr als fünf Millionen Palästinenser leben derzeit in arabischen Ländern; viele von ihnen sind Nachkommen der rund 760.000 Palästinenser, die im Zuge der Gründung des Staates Israel 1948 geflohen waren oder vertrieben wurden. Die palästinensische Seite besteht auf einem Rückkehrrecht. Israel sieht darin eine demografische Bedrohung für den jüdischen Charakter des Staates. Als Kompromiss hatte sich in früheren Verhandlungen abgezeichnet, dass das Rückkehrrecht "im Grundsatz" anerkannt wird, aber jeder Schritt zur Umsetzung im gegenseitigen Einverständnis erfolgen muss. Wasserressourcen Israel kontrolliert den Großteil des Grundwassers im Westjordanland. Wegen Wassermangels und ihrer schnell wachsenden Bevölkerung fordern die Palästinenser eine gerechtere Aufteilung der Ressourcen.

Allerdings scheinen die Gespräche bereits in der Anfangsphase festgefahren , beide Seiten haben sich noch nicht auf einen Verhandlungsplan festgelegt: So will Israel über alle strittigen Punkte gleichzeitig verhandeln, während die Palästinenser zunächst eine Einigung in Sicherheits- und Grenzfragen wollen.

Obama reagiert verhalten



Wohl auch deshalb zeigte sich US-Präsident Barack Obama nur verhalten optimistisch. "Das ist ein vielversprechender Schritt voran, doch es stehen weiterhin harte Arbeit und harte Entscheidungen bevor", hieß es in einer Erklärung des Weißen Haus. Beide Seiten müssten zu "aufrichtigen Verhandlungen" bereit sein. Sein Land, so Obama, sei dann auch bereit, dabei zu helfen.

Ziel aller Friedensverhandlungen soll ein unabhängiger Staat Palästina sein. Um die Gespräche darüber überhaupt erst zu ermöglichen, hatten beide Seiten Zugeständnisse gemacht. Zum einen hatten die Palästinenser darauf verzichtet, dass Israel die Grenzen von 1967 als Grundlage von Verhandlungen anerkennt und einen formellen Siedlungsstopp in Palästinensergebieten erklärt. Zum anderen hatte die Regierung in Jerusalem am Wochenende die schrittweise Freilassung von 104 palästinensischen Langzeithäftlingen versprochen .