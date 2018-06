In Ägypten halten die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den Gegnern und Anhängern des gestürzten Präsidenten Mursi an. In Kairo kam es bei einer Demonstration von Mursi-Anhängern am frühen Morgen zu Ausschreitungen. Die Demonstranten wurden angegriffen. Wie der arabische Nachrichtensender Al-Jazeera berichtet, marschierten die Mursi-Anhänger durch den Stadtteil Heliopolis, als sie attackiert wurden. Demonstranten sagten, sie seien von unbekannten Bewaffneten beschossen worden.



Die Muslimbruderschaft erklärte, dass zwei ihrer Mitglieder getötet worden seien. Eine offizielle Bestätigung des Gesundheitsministeriums gab es laut Al-Ahram jedoch nicht. Gehad al-Haddad, der Sprecher der Muslimbruderschaft, beschuldigte via Twitter Polizisten in Zivil als Täter.



Das vom ägyptischen Übergangspräsidenten Adli Mansur angeregte Versöhnungstreffen will die Muslimbruderschaft derweil boykottieren. Auch die mit den Muslimbrüdern verbündeten Gruppen würden sich dem Dialog verweigern, erklärte ein Sprecher der Islamisten. Mansur hatte zuvor angesichts der tiefen Spaltung der ägyptischen Gesellschaft in einer Fernsehansprache erneut zu einer nationalen Aussöhnung aufgerufen.

Bei der Detonation einer Bombe vor einer Polizeiwache sind in der Provinzhauptstadt Mansura im Nil-Delta mindestens 19 Menschen verletzt worden. Wie die Zeitung Al-Ahram berichtet , wurde ein Mensch getötet. Ein Sprecher von Übergangspräsident Adli Mansur sprach von einem Terroranschlag. Zudem kam es zu einem Schusswechsel zwischen Sicherheitskräften und Unbekannten.

Erst am Dienstag waren bei Zusammenstößen zwischen Anhängern und Gegnern Mursis nach amtlichen Angaben neun Menschen getötet worden. Die Polizei habe Tränengas eingesetzt, um die Gewalt zu unterdrücken. Die Muslimbrüder wollen solange demonstrieren, bis Mursi wieder im Amt ist.