Das ägyptische Militär hat Vorwürfe zurückgewiesen, mit ihrem Ultimatum an die zerstrittenen politischen Parteien einen Putsch vorzubereiten. Es gehe ihr lediglich darum, die verschiedenen Lager zu einem Kompromiss zu führen, teilte die Armeeführung mit. Das Militär habe dabei auf den "Puls der Straße in Ägypten " reagiert.

Die islamistische Nur-Partei, hatte zuvor die Befürchtung geäußert, die Armee plane eine Rückkehr zur Macht "in großem Stil". Die Opposition teilte hingegen mit, die Erklärung des Militärs zeige, dass die Generäle die Prinzipien der Demokratie und den Willen der Nation respektierten.

Die Streitkräfte hatten eine 48-stündige Frist zur Lösung der Dauerkrise ausgerufen . Laut dem Ultimatum will das Militär einen Vorschlag zur Lösung des Konflikt vorlegen, sollten die politischen Parteien keinen eigenen Weg finden. General Abdel Fattah al-Sisi hatte von einer "letzten Chance" gesprochen, die Forderungen der Menschen in Ägypten zu erfüllen.

Parteisitze in Brand gesteckt

Präsident Mohammed Mursi traf am Montagabend den Armeechef und Premierminister Hischam Kandil zu einem Gespräch. Über das Ergebnis wurde zunächst nichts bekannt. Der Sprecher von Präsident Mohammed Mursi sagte eine für den Abend geplante Pressekonferenz ab. Diese solle nun am morgigen Dienstag stattfinden, hieß es.

Hunderttausende Menschen demonstrierten landesweit gegen die islamistische Regierung und weiteten ihre Angriffe auf Gebäude islamistischer Parteien aus. Dabei wurde die Zentrale der Wasat-Partei in Kairo in Brand gesteckt. Die Partei war in den 1990er Jahren von Mitgliedern der Muslimbrüder gegründet worden und erst nach dem Sturz von Machthaber Husni Mubarak offiziell erlaubt worden. Demonstranten hatten zuvor bereits den Hauptsitz der Muslimbrüder gestürmt und in Brand gesetzt .

Obama appelliert für friedliche Lösung

US-Präsident Barack Obama äußerte sich besorgt über die Eskalation der Massenproteste. Es bestehe weiterhin die Gefahr von Gewalt, sagte Obama. Er appellierte an Mursi, auf die Opposition zuzugehen und eine friedliche Lösung zu suchen. Auch UN-Generalsekretär Ban Ki Moon rief zu einer demokratischen Lösung des Konflikts auf.

Am Wochenende hatten landesweit mehr als eine Million Ägypter gegen Mursi demonstriert . Dabei kamen mindestens 16 Menschen ums Leben. Die Proteste richten sich nicht nur gegen die Pläne Mursis und der regierenden Islamisten, sondern auch gegen wirtschaftliche Missstände und Korruption.