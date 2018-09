Während der Massenproteste gegen den ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi sind vier Minister seines Kabinetts zurückgetreten. Nach Angaben eines Regierungsvertreters haben die Ressortchefs für Tourismus, Umwelt, Kommunikation, öffentliche Versorgungsunternehmen und Parlamentsangelegenheiten gemeinsam bei Ministerpräsident Hescham Kandil ihren Rücktritt eingereicht. Der wiederum will sich mit den Ministern treffen, um ihre Entscheidung zu diskutieren.

Einen Grund für den Rücktritt nannte der Regierungsvertreter nicht. Der staatlichen Nachrichtenagentur zufolge geben die vier Minister aus Sympathie mit den Demonstranten ihre Ämter auf.

Gegner des Präsidenten hatten am Montag die Zentrale der Muslimbruderschaft in Kairo gestürmt und in Brand gesetzt. Zuvor waren bei landesweiten Protesten gegen Mursi mit Millionen von Teilnehmern mindestens 16 Menschen getötet worden.

Ein Jahr nach Mursis Amtsantritt ist Ägypten zutiefst gespalten. Während seine Anhänger darauf verweisen, dass er der erste frei gewählte Präsident Ägyptens ist, werfen seine Gegner ihm vor, allein die Interessen der Muslimbruderschaft zu vertreten.

Ginge es nach der Opposition soll es nicht bei den bisherigen vier Rücktritten bleiben: Seine Kritiker setzen dem Präsidenten eine Frist bis Dienstagnachmittag, um sein Amt niederzulegen.