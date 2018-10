Der ägyptische Übergangspräsident Adli Mansur hat einen Fahrplan für eine Verfassungsänderung und Neuwahlen vorgestellt. In den kommenden Wochen sollen zunächst zwei Komitees eingesetzt werden, die Änderungen an der islamistisch ausgerichteten Verfassung ausarbeiten sollen. Innerhalb von gut vier Monaten soll dann das Volk darüber entscheiden.



Anfang kommenden Jahres kann es laut Mansur Neuwahlen geben, Mitte Februar soll das Parlament gewählt werden. Nachdem es sich konstituiert hat, soll die Volksvertretung innerhalb einer Woche einen Termin für Präsidentschaftswahlen festsetzen.



Der Erklärung Mansurs seien Konsultationen mit den politischen Gruppierungen vorangegangen, die den Sturz Mohammed Mursis unterstützt hatten, hieß es in Kairo . Ob insbesondere Mursis Muslimbruderschaft dem Plan folgen wird, gilt als zweifelhaft .

Unterdessen droht Ägypten immer tiefer in Gewalt und Chaos zu versinken . Bei Straßenkämpfen zwischen Soldaten und Anhängern Mursis kamen am Montag mindestens 51 Islamisten sowie zwei Polizisten und ein Soldat ums Leben. Der politische Arm der Muslimbruderschaft sprach von einem "Massaker" und rief zu einem landesweiten Aufstand gegen das Militär auf.

Zahlreiche Opfer bei Zusammenstößen

Militär und Muslimbrüder schoben sich gegenseitig die Verantwortung für die Eskalation zu. Militärsprecher Ahmed Mohammed Ali erklärte, bewaffnete Islamisten hätten am Morgen versucht, das Hauptquartier der Republikanischen Garde zu stürmen. Die Muslimbrüder erklärten, Soldaten und Polizisten hätten zur Zeit des Morgengebets unvermittelt eine friedliche Sitzblockade vor dem Militärkomplex beschossen. Auch Frauen und Kinder seien unter den Opfern. Neben den 54 Toten wurden während der drei Stunden andauernden Kämpfe mindestens 435 Menschen verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Mena unter Berufung auf den Leiter der ägyptischen Einsatzkräfte berichtete.



International sorgten die jüngsten Ausschreitungen für große Besorgnis. Außenminister Guido Westerwelle äußerte sich "bestürzt" über den Gewaltausbruch. Alle Verantwortlichen müssten jetzt besonnen agieren und auf "Gewalt in jeder Form" verzichten. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon forderte eine unabhängige Untersuchung der Zusammenstöße. Die USA wollen trotz des Sturzes des erstmals demokratisch gewählten Präsidenten Mursi weiterhin Militär- und Finanzhilfen an Kairo zahlen, beteuerte Regierungssprecher Jay Carney.

Auswärtiges Amt warnt vor Nil-Kreuzfahrten

Das Auswärtige Amt rät wegen der jüngsten Entwicklung in Ägypten allen deutschen Touristen von Nil-Kreuzfahrten ausdrücklich ab. Es empfahl in seinen jüngsten Reisehinweisen auch, die Touristenzentren Luxor und Assuan zu meiden. Offiziell gewarnt wird vor Reisen ins ägyptisch-israelische Grenzgebiet sowie in den Nordsinai. Als sicher gelten trotz der Unruhen weiterhin die Touristengebiete am Roten Meer.

Die Hinweise des Auswärtigen Amts sind wichtig für die juristische Prüfung, ob eine Reise storniert werden kann. Bei einer offiziellen Reisewarnung wird meist anerkannt, dass es sich um einen Fall höherer Gewalt handelt. Die Entscheidung liegt beim einzelnen Gericht.