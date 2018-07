Eine Szene charakterisierte die erfolgreiche Revolution gegen Ägyptens Präsident Hosni Mubarak: Auf dem Tahrir-Platz in Kairo 2011 sah man betende Islamisten, die von Kopten umgeben wurden, die sie vor Übergriffen der Mubarak-Anhänger schützten – eine Geste, die die Muslime ihren christlichen Brüdern bald vergolten. Im Hintergrund tummelte sich damals ein buntes Durcheinander: Frauen mit und ohne Kopftücher, bärtige und glattrasierte Männer, Kinder – schlicht: "Wir, das Volk".

Eine Zivilgesellschaft entstand: Menschen fegten freiwillig die Straßen, um das gemeinsame Gut des öffentlichen Raums sauber zu halten. Man verteilte kostenlos Getränke und bot medizinische Versorgung, war voller Hoffnung und stolz darauf, so viel ohne Waffen erreicht zu haben.

All das gehört jetzt der Vergangenheit an. Ägypten könnte vor einem Bürgerkrieg stehen. Zwar gehen Islamisten und säkulare Bürger immer noch zum Demonstrieren auf die Straßen, aber heute protestieren sie säuberlich getrennt: Die Muslimbrüder haben ihre Zelte in Nasr City aufgeschlagen, die säkulare Opposition hat sich wenige Kilometer entfernt auf dem Tahrir-Platz etabliert, und bittet diesmal die Armee um Schutz vor bewaffneten Schergen der Islamisten. Diesmal richtet sich ihr Zorn gegen die herrschenden Muslimbrüder, dabei tragen die gar nicht die Verantwortung für die meisten Probleme, die diese neue Revolte auslösten.

Dass die Arbeitslosigkeit steigt, die Infrastruktur miserabel ist, dass die Sicherheitslage so schlecht geworden ist, ist Folge einer jahrzehntelangen Misswirtschaft – und anscheinend auch bewusster Bemühungen der "Felul", der Überreste des alten Regimes, die Islamisten Scheitern zu lassen. Die noch zu Mubaraks Zeiten ernannten Richter untergruben Institutionen, in denen die Muslimbrüder demokratisch eine Mehrheit errungen hatten. Beamte lieferten Fehlinformationen. Die Polizei überließ die Straßen sich selbst. Nichts macht diese feindliche Haltung der vermeintlich neutralen staatlichen Institutionen deutlicher als die Bekanntgabe des Innenministeriums kurz vor Beginn der Unruhen, dass die Polizei die Parteibüros der Muslimbrüder nicht schützen werde – eine fast unverhohlene Aufforderung, diese anzugreifen. Dass dies so verstanden wurde, zeigt die Plünderung des Muslimbrüder-Hauptquartiers in Mukatam, bei der acht Menschen starben. Polizisten ließen sich weit und breit nicht sehen.

Den Kern der Demokratie nie verinnerlicht

Und dennoch sind Präsident Mohammed Mursi und seine Mannen nicht nur Opfer, sondern tragen selbst einen gewichtigen Teil der Schuld für Ägyptens Misere. Denn sie haben die zwei wichtigsten Komponenten des Arabischen Frühlings tatkräftig mit vernichtet: das Gefühl des "Wir" und Spielregeln, bei denen alle mitmachen konnten.

Die Muslimbrüder konnten oder wollten den Kern der Demokratie nie verinnerlichen. Damit sind sie in Nahost nicht allein. In arabischen Staaten wird dasselbe Patentrezept fürs Unglück ständig wiederholt. Seien es Hamas und Fatah in Palästina; Schiiten, Sunniten und Kurden im Irak; oder die Hisbollah und Verbündete und ihre Gegner, die Koalition vom 14. März im Libanon: Allerorten dient ein Sieg an der Wahlurne nicht als Anreiz, die Opposition im politischen Prozess mit einzubinden, sondern als Gelegenheit sie auszustechen.

Es geht nicht darum, das Land behutsam in die gewünschte Richtung zu lenken, sondern mit einem Teil der Macht die absolute Herrschaft zu etablieren. Und so gab Mursi sich selbst die Vollmacht, Gesetze zu erlassen und die Gerichte zu ignorieren, schrieben Ägyptens Muslimbrüder die Verfassung am Ende allein, wurden hochrangige Beamte in Ministerien und Medien durch Lakaien ersetzt, deren wichtigste Qualifikation ihr Gehorsam zum obersten Führer der Muslimbrüder war. Statt Gewinn für alle zu sein, mutierte die Demokratie zum Nullsummenspiel.