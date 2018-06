In Kairo ist der Konflikt zwischen Islamisten und ihren Gegnern eskaliert. Beim Protest vor dem Sitz der Republikanischen Garde in Kairo wurden Dutzende Anhänger der Muslimbruderschaft und mehrere Soldaten getötet. Den Islamisten zufolge hätten Soldaten gezielt in die Menge geschossen, um so eine Sitzblockade der Protestler zu beenden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden dabei mindestens 42 Menschen getötet. Ärzte in den Krankenhäusern der Umgebung sprachen von 322 weiteren, teils schwer Verletzten.

Augenzeugen zufolge eröffnete die Armee das Feuer, als einige der Demonstranten ihr Morgengebet angestimmt hatten. Die Nachrichtenagentur AFP beruft sich auf einen Protestler, wonach die Sicherheitskräfte zunächst Tränengas eingesetzt hätten. Schließlich hätte eine Gruppe von Männern in Zivil mit Maschinengewehren auf die Demonstranten geschossen. "Die Schläger kamen von der Seite", zitiert AFP den Mann. "Wir waren das Ziel."

Ein Krankenhaus in der Nähe der Rabaa-Adawia-Moschee, in der die Muslimbrüder ausharren, war mit Verletzten überfüllt. Einer der Verwundeten sagte, das Militär habe das Feuer auf den friedlichen Protest eröffnet. "Wir haben das Morgengebet gebetet und Schüsse gehört", sagte er. "Sie haben auf uns mit Tränengas, Schrot und Gummigeschossen gefeuert – alles. Dann haben sie scharfe Munition benutzt."



In ägyptischen Medien hieß es dagegen, eine Gruppe von Muslimbrüdern hätte versucht, über die Absperrungen zu klettern. So berichtet die staatliche Zeitung Al-Ahram mit Verweis auf eine Erklärung des Militärs, dass "bewaffnete Terroristen" das Gebäude hätten stürmen wollen. Demnach sollen an die 200 Menschen festgenommen worden sein. Bei ihnen habe man große Mengen an Waffen, Munition und Brandbomben gefunden.

Die Bundesregierung hat von Ägypten eine unabhängige Aufklärung der tödlichen Zusammenstöße in Kairo gefordert. "Wir sind bestürzt über Berichte, wonach ein gewalttätiger Zwischenfall heute morgen in Kairo bis zu vierzig Todesopfer gefordert haben soll", erklärte ein Sprecher des Auswärtigen Amts. "Es besteht die große Sorge, dass es zu einer weiteren Eskalation der Gewalt in Ägypten kommt." Die Verantwortlichen in Ägypten müssten "besonnen" reagieren und auf jede Form von Gewalt verzichten.

Die Europäische Union verurteilte die Gewalt in Ägypten und deutete Auswirkungen auf ihre Finanzhilfen für das nordafrikanische Land an. "Wir überprüfen ständig unsere Unterstützung für Ägypten und können sie – je nach Lage vor Ort – auch anpassen", sagte der Sprecher von EU-Chefdiplomatin Catherine Ashton. Ashton selbst hatte vorher zwar gesagt, dass eine Änderung der Hilfen "nicht vorgesehen" sei. Ihr Sprecher fügte später aber hinzu, dass es durchaus "dazu kommen kann".



Mursi in Nasr City



Die Revolutionsgarde hat ihren Sitz im Kairoer Vorort Nasr City. Es wird vermutet, dass die Armee dort den von ihr abgesetzten Präsidenten Mohammed Mursi festhält. Die ihn unterstützenden Muslimbrüder demonstrieren deshalb seit vergangener Woche mit einem Sitzstreik vor dem schwer bewachten Gelände. Als Reaktion auf die neue Gewalt riefen sie nun zum Widerstand auf. "Die Partei Freiheit und Gerechtigkeit ruft das große ägyptische Volk auf, sich gegen die zu erheben, die die Revolution mit Panzern und gepanzerten Fahrzeugen stehlen wollen und dabei auch über Leichen gehen", heißt es auf der Facebook-Seite der Partei , die als politischer Arm der islamistischen Muslimbruderschaft gilt.



Die Gegenseite reagierte prompt: Zum einen blockierte das Militär zwei Nilbrücken mit gepanzerten Fahrzeugen, zum anderen ordnete die Justiz die Schließung der Zentrale der Islamistenpartei an. In dem Gebäude in Kairo seien Messer, brennbare Flüssigkeit und andere Waffen gefunden worden, die gegen Demonstranten eingesetzt werden sollten, erklärte ein Vertreter der Sicherheitskräfte.



"Fließt das Blut in Strömen"

Seit Mursis Entmachtung am vergangenen Mittwoch – Kritiker hielten ihm vor, das Land zu islamisieren und die Wirtschaftsprobleme zu vernachlässigen – kam es zu landesweiten Protesten sowohl von Gegnern als auch Befürwortern des Präsidenten. Am Freitag waren bei Zusammenstößen der beiden Gruppen mindestens 37 Menschen getötet und mehr als 1.400 weitere verletzt worden.

Auch am Sonntag versammelten sich Hunderttausende Mursi-Gegner in der Hauptstadt Kairo, insbesondere auf dem Tahrir-Platz und vor dem Präsidentenpalast. Auf der anderen Seite trafen sich Zehntausende Anhänger Mursis zu Gegendemonstrationen in der Nähe der Universität von Kairo, im Viertel Giseh und vor einer Moschee in Nasr City. Sie blockierten zudem die Hauptzufahrtsstraße zum internationalen Flughafen der Hauptstadt und kritisierten Mursis Entmachtung als Putsch, der das Ergebnis freier Wahlen missachte.