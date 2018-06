Die Kabinettsmitglieder der nationalkonservativen Istiqlal-Partei haben die islamistisch geführte Regierung in Marokko verlassen und gehen in die Opposition. Sie werfen der Regierung von Ministerpräsident Abdelilah Benkirane unter anderem vor, die sozialen und wirtschaftlichen Probleme des Landes nicht in den Griff zu bekommen.

Ein weiterer Auslöser für den Rücktritt war die Streichung staatlicher Subventionen für Treibstoff. Beobachter vermuten, dass auch die Situation in Ägypten eine Rolle in dem Streit zwischen Islamisten und Säkularen spielt.

Istiqlal ist mit mit 60 von 395 Abgeordneten nach der islamistischen PJD von Ministerpräsident Benkirane die zweitstärkste Kraft im Parlament und stellte unter anderem die Minister für Wirtschaft und Bildung.

Bereits im Mai versuchte die Partei sich aus der Regierung zurückzuziehen. Damals hatte König Mohammed VI. die Rücktrittsgesuche der Istiqlal-Minister jedoch abgelehnt.

Ministerpräsident Benkirane kann nun entweder Neuwahlen ausrufen oder versuchen, mit neuen Allianzen die vakanten Posten in der Regierung zu füllen.