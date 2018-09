Seit vier Tagen ist hier Mursi-Land, und alle verstehen die Welt nicht mehr. Tausende Islamisten haben sich in der kleinen Enklave rund um die Raba al-Adawiya Moschee in Nasr City eingeigelt. Die einen schlafen direkt auf dem Asphalt, andere mit Decken auf den Grünstreifen der beiden Boulevards, die sich genau vor dem Gotteshaus kreuzen. Endlose Reihen verlebter zehnstöckiger Wohnbunker pflastern das Viertel, der einzige Laden weit und breit ist eine schmale, schummerige Eisdiele, vor der sich jetzt den ganzen Tag die Demonstranten-Kunden drängeln. Quer über die Zufahrten stehen Eisenbarrieren, hinter denen reihenweise junge Männer als islamistische Bürgerwehr postiert sind. Sie sind gewappnet mit Bauhelmen, Eisenrohren und langen Bambusknüppeln. Backbleche, zu Kampfschildern umgebaut, liegen griffbereit am Boden. Viele lesen in Taschenkoranen.

"Seit wann entscheidet die Straße, ob ein Präsident zurücktreten muss. Ist das Demokratie? Wir haben eine Verfassung, die regelt den Machtwechsel", sagt Mustafa Badrin, der auf einem prallen Jutesack gefüllt mit getrockneten Datteln lehnt. Der 54-Jährige ist Agraringenieur, gehört seit dreißig Jahren zur Muslimbruderschaftund hat alles miterlebt, von Gefängnis, Geldstrafen bis zu Berufsschikanen und Geheimdienstverhören. Seine kleine Käsefabrik wurde unter Hosni Mubaraks Regime beschlagnahmt. Neben sich auf dem Boden hat er die Zeitung der salafistischen Partei für Freiheit und Entwicklung liegen, die aus der einstigen Terrorgruppe Gamaa Islamiya hervorgegangen ist. 1997 verübte Gamaa Islamiya das bisher größte Massaker an Touristen in Ägypten, bei dem in Luxor 58 Ausländer und vier Ägypter ermordet wurden. Frankreichs Präsident Hollande habe die schlechtesten Zustimmungsraten aller Zeiten, argumentiert Mustafa Badrin weiter unter beifälligem Nicken der Umstehenden. Niemand aber käme in Paris auf die Idee, nach Neuwahlen zu rufen.

Seit dem Ultimatum der ägyptischen Armeeführung, das am Mittwoch um 17 Uhr ausläuft, hält ganz Ägypten den Atem an. Und bereits nach Ablauf der ersten Hälfte der brisanten 48 Stunden ist klar: Das verbale Muskelspiel der Generäle wird die beiden verfeindeten Lager nicht so bald zur Vernunft bringen. Vielmehr wechselt die politische Stimmung in der Stadt so schnell wie das Wolkenbild am Kairoer Himmel. Kaum hatte der Militärsprecher am Montagnachmittag sein Vier-Absätze-Kommunique im Staatsfernsehen verlesen, verwandelte sich der Tahrir-Platz in ein Jubelmeer. Die Rebellen der "Tamarod"-Bewegung sahen den Sieg über den verhassten Präsidenten schon zum Greifen nahe.

Um fünf Uhr in der Frühe kam dann die eiserne Retourkutsche aus dem Koba-Palast, wo sich der Staatschef unter dem Schutz der Republikanischen Garden momentan aufhält. Der Präsident werde sich dem Ultimatum nicht beugen. Die Erklärung der Armee sei nicht mit ihm abgesprochen und er beharre auf seinem eigenen Weg, die Krise zu lösen. Gleichzeitig begannen die Muslimbrüder, ihre Anhänger aus dem ganzen Land zusammenzutrommeln. "Wir brauchen nur mit den Fingern zu schnippen und haben Millionen auf den Beinen", sagt ein junger Lehrer, der eigens aus Saudi-Arabien nach Ägypten zurückgekommen ist, um "ganz vorn mit dabei zu sein".

Provoziert hat Mursis Anhänger vor allem der eine Satz von Oberbefehlshaber General Abdel Fattah al-Sissi, die Massenproteste am Sonntag seien ein "beispielloser Ausdruck des Volkswillens" gewesen. Nun wollen sie mit eigenen Millionenmärschen dagegenhalten – nicht nur rund um die Raba al-Adawiya Moschee, auch auf dem Ennahda-Platz vor der Kairoer Universität, der kaum eine halbe Stunde Fußweg vom Tahrir entfernt ist. Die politische Opposition äußerte sich am Dienstag zurückhaltend. Man wolle auf keinen Fall einen Militärputsch, ließ ihr Bündnis, die sogenannte Nationale Rettungsfront, verkünden. Den Rücktritt Mursis zu fordern, sei aber kein Verstoß gegen demokratische Prinzipien. Und so wollen sie nun dem Aufmarsch der Islamisten eine eigene Menschenkette entgegensetzen, die vom Tahrir-Platz bis zum zehn Kilometer entfernten Itthadyya-Präsidentenpalais reicht, wo Mursi normalerweise residiert.