US-Präsident Barack Obama hat sich erstmals seit dem umstrittenen Freispruch im Prozess um den erschossenen afroamerikanischen Teenager Trayvon Martin persönlich zu dem Fall geäußert. "Vor 35 Jahren hätte ich Trayvon Martin sein können", sagte der erste afroamerikanische US-Präsident vor laufender Kamera.



Obama zeigte Verständnis für den Unmut vieler Schwarzer über das Urteil. Der Freispruch des Nachbarschaftswächters George Zimmerman erfülle ihn auch deshalb mit Schmerz, weil er selbst eine "Reihe von Erfahrungen" gemacht habe, die ihn das Vorurteil spüren ließen, schwarze Männer würden eine Bedrohung darstellen.

Zimmerman hatte am 26. Februar 2012 den 17-jährigen Martin in der Stadt Sanford in Florida erschossen. Offenbar hielt er den unbewaffneten Teenager für einen Einbrecher. Ein Geschworenengericht glaubte seiner Version, dass der Jugendliche ihn zuerst attackiert und er in Notwehr gehandelt habe.



Obama mahnte trotz großem Verständnis für die Wut vieler Afroamerikanern zur Ruhe bei für Samstag geplanten Demonstrationen. Gewalt würde Martins Tod "entehren", sagte er.



Obama sagte weiter, nur wenige Afroamerikaner hätten noch nicht selbst erlebt, dass Frauen nervös ihre Handtasche umklammerten und die Luft anhielten, wenn ein Schwarzer in der Nähe sei . "Es gibt sehr wenige, die nicht beim Einkaufen in einem Geschäft (vom Sicherheitspersonal) verfolgt werden." Vor seiner Wahl zum Senator vom US-Staat Illinois habe er selbst erlebt, wie Autofahrer in seiner Nähe ihre Türen verriegelten.



Der Fall Martin hatte viele Gemüter erregt, weil Zimmerman auch rassistische Motive unterstellt worden waren. Zudem warf der Prozess ein Schlaglicht auf das "stand your ground "-Gesetz ("Weiche nicht zurück"), das Menschen in Florida ein weitreichendes Recht zur Selbstverteidigung einräumt. Ähnliche Regelungen gelten auch in etwa 30 weiteren US-Bundesstaaten.

Obama forderte eine Überprüfung der umstrittenen Gesetze. Der Präsident warf die Frage auf, ob Martin umgekehrt ebenfalls freigesprochen worden wäre, wenn er sich von Zimmerman bedroht gefühlt und diesen getötet hätte. "Und wenn die Antwort darauf nur ein bisschen unklar ist, dann scheint mir, dass wir diese Art Gesetze überdenken müssen", sagte Obama.



Das Urteil aus Florida ist endgültig, da die Staatsanwaltschaft im US-Strafrecht gegen einen Freispruch durch Geschworene keine Rechtsmittel einlegen kann. Daher hoffen die Kritiker der Entscheidung nun darauf, dass Zimmerman vor einem Bundesgericht ein neuer Prozess gemacht wird. Experten sind aber skeptisch, dass dem Nachbarschaftswächter eine Straftat nach Bundesrecht wie eine Verletzung von Bürgerrechten oder ein Hassverbrechen nachzuweisen ist.