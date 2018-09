Der portugiesische Finanzminister Vítor Gaspar hat seinen Rücktritt eingereicht. Wie das Präsidialamt mitteilte, hat Präsident Aníbal Cavaco Silva das Gesuch bereits angenommen. Die bisherige Finanzstaatssekretärin Maria Luís de Albuquerque werde die Nachfolge antreten.

Gaspar hat in Portugal die umstrittenen Sparmaßnahmen auf den Weg gebracht, um von Euro-Partnern und Internationalem Währungsfonds die Zusagen für das Hilfsprogramm mit einem Volumen von 78 Milliarden Euro zu erhalten. Während Portugal für seine Sparpolitik von den Geldgebern gelobt wird, protestieren die Bürger im Land gegen die Einschnitte.

Erst am vergangenen Donnerstag hatte ein Generalstreik das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt. In Autofabriken und Stromwerken war nicht gearbeitet worden, Züge und Busse fuhren nicht. Behörden blieben geschlossen, in Krankenhäusern herrschte Notversorgung.

Die Gewerkschaft richtete sich mit dem Streik gegen den Sparkurs der Regierung von Ministerpräsident Pedro Passos Coelho und forderte einen Kurswechsel. Der Generalstreik war der vierte, seit die internationalen Geldgeber vor zwei Jahren die Hilfen genehmigten. Passos Coelho wird vorgeworfen, dass er die Sparvorgaben der Troika aus Europäischer Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds zu strikt befolgt.