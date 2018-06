Syriens Präsident Baschar al-Assad hat die gesamte Führung der regierenden Baath-Partei entlassen. Die Mitglieder der Parteiführung seien neu bestimmt worden, hieß es auf der Website der Partei. Unter den abgesetzten Parteichefs ist auch Vizepräsident Faruk al-Schareh, der Kritik an der Politik Assads geäußert hatte.



Der stellvertretende Regierungschef hatte Mitte Dezember öffentlich gesagt, dass er Verhandlungen mit den syrischen Rebellen für sinnvoll halte und damit Assad widerspreche. Seiner Ansicht nach könne keine der Bürgerkriegsparteien den Konflikt militärisch gewinnen.



Al-Schareh war 22 Jahre lang syrischer Außenminister und wurde von der Arabischen Liga und den Vereinten Nationen als möglicher Nachfolger Assads im Falle einer Verhandlungslösung gehandelt.

Rebellen wollen Spaltung der Koalition überwinden

Auch bei den syrischen Aufständischen gab es einen Wechsel in der Führung. Regierungschef Ghassan Hitto erklärte seinen Rücktritt. Er werde seine Aufgabe als Chef der Interimsregierung "nicht weiter ausüben", stehe aber weiter zur Verfügung, um "die Ziele der Revolution" zu erreichen, erklärte Hitto. Er war seit März damit beauftragt, in den von den Rebellen kontrollierten Gebieten zu regieren. Es gelang ihm in den vergangenen Monaten nicht, eine arbeitsfähige Regierung der Rebellen zusammenzustellen.

Nach monatelangen Grabenkämpfen hatte sich die syrische Oppositionsbewegung am Wochenende in Istanbul auf eine neue Führungsriege geeinigt. Dabei wurde der von Saudi-Arabien unterstützte Stammesführer Ahmed Assi Dscharba zum Chef gewählt. Dscharba setzte sich im zweiten Wahlgang mit 55 zu 52 Stimmen gegen den von Katar unterstützten Kandidaten des Lagers der Muslimbrüder – Mustafa al-Sabbagh – durch.



Dscharba und seine neu gewählten Stellvertreter müssen nun die tiefe Spaltung der Koalition überwinden. Da dem Sammelbecken der Assad-Gegner eine klare Struktur fehlte und auch radikale Islamisten mitkämpfen, zögert der Westen bislang mit Waffenlieferungen.