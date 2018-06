Wegen Korruption und Amtsmissbrauch ist ein ehemaliger chinesischer Minister zu einer Todesstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Dies meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua . Der als "Vater der Hochgeschwindigkeitszüge" bekannte Ex-Eisenbahnminister Liu Zhijun war im April angeklagt worden. Das Zweite Mittlere Volksgericht in Peking verkündete die Strafe, die in zwei Jahren in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt werden kann. Bei guter Führung geschieht dies in der Regel.



Der 60-Jährige soll Schmiergeld in Höhe von umgerechnet 8,1 Millionen Euro angenommen haben. Das harsche Urteil ist Teil der Anti-Korruptions-Kampagne des neuen Staats- und Parteichefs Xi Jinping . Die neue Führungsspitze war mit dem Versprechen angetreten, Korruption entschieden zu bekämpfen. Er hatte das ehemals mächtige Eisenbahnministerium im März zerschlagen und auf mehrere Ministerien verteilt. Der Präsident will nach eigenen Angaben sowohl gegen "Fliegen" als auch mächtige "Tiger" vorgehen – womit er korrupte Funktionäre auf unterer sowie auf höchster Ebene meint.

Der Prozess gegen den früheren Bahnminister wurde in China aufmerksam verfolgt, nicht zuletzt, weil der ehemals aufsteigende Star der Kommunistischen Partei , Bo Xilai , ebenfalls wegen Korruption und Amtsmissbrauchs vor Gericht gestellt werden soll. Wann der Prozess gegen das 2012 gestürzte Politbüromitglied beginnen soll, ist noch unklar.

Lukrative Fachverträge und "enorme Profite"

Liu Zhijun war von 2003 bis 2011 Eisenbahnminister. Seit seiner Entlassung im Februar 2011 wurde gegen ihn ermittelt. Das Gericht warf Liu Zhijun unter anderem vor, Bauprojekte bei der Entwicklung des Hochgeschwindigkeitsnetzes oder auch lukrative Frachtverträge gegen Bestechungsgelder bevorzugt vergeben zu haben. Der Minister soll auch bei Beförderungen gegen Schmiergelder persönlich behilflich gewesen sein. Die Vorwürfe wegen Bestechlichkeit und Amtsmissbrauch beziehen sich auf seine ganze Zeit in verschiedenen Positionen im Bahnministerium seit 1986.



Ausdrücklich erwähnte das Gericht seine krummen Geschäfte mit der Chefin einer Pekinger Investmentgesellschaft, Ding Yuxin. Der Minister habe ihr geholfen, Anteile an einem Unternehmen zu erwerben, das Räder für Hochgeschwindigkeitszüge baute. Auch sei er bei der Finanzierungen behilflich gewesen. Ding Yuxin und ihre Familie hätten "enorme Profite" gemacht, die "riesige Verluste öffentlicher Mittel" verursacht hätten, schrieb die Nachrichtenagentur Xinhua.