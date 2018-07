Der Parkfrieden währte nur wenige Stunden. Nachdem der Gezi-Park in Istanbul am heutigen Montag erstmals seit der gewaltsamen Räumung Mitte Juni wieder geöffnet wurde, setzte die Polizei am Abend erneut Wasserwerfer, Tränengas und Gummigeschosse gegen Demonstranten ein. Kurz zuvor hatte die Polizei den Park drei Stunden nach der Wiedereröffnung abgeriegelt und Spaziergänger aufgefordert, den Park zu verlassen – offenbar aus Sorge vor neuen Protesten.



Demonstranten, die sich zu einer Kundgebung gegen Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan versammelt hatten, versuchten, Barrikaden auf der zentralen Einkaufsstraße Istiklal Caddesi zu errichten. Zudem bewarfen sie die Wasserwerfer mit Steinen. Nach Angaben der Protestbewegung wurden mehr als 80 Demonstranten festgenommen, eine Person sei durch den Strahl eines Wasserwerfers am Kopf schwer verletzt worden.











Der Gouverneur von Istanbul , Hüseyin Avni Mutlu, hatte zuvor bei der Eröffnung gesagt, illegale Versammlungen im Park, der im Zentrum wochenlanger Proteste gegen Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan stand, würden nicht geduldet. In Richtung des Protestbündnisses Taksim Solidarität sagte Mutlu, der Park gehöre nicht einzelnen Gruppen, sondern allen Menschen in Istanbul.



Der Gezi-Park ist zum Symbol für die landesweiten Proteste in der Türkei geworden. Sie hatten sich an Regierungsplänen entzündet, mit dem Park eine der letzten Grünflächen im Stadtzentrum zu bebauen. Am 15. Juni hatten türkische Polizisten die Demonstranten nach etlichen Zusammenstößen von dort vertrieben. Inzwischen richten sich die Proteste grundsätzlich gegen den autoritären Regierungsstil von Erdoğan .



Ende Juni waren die Straßenproteste weitgehend abgeebbt. Am Samstag setzten die Sicherheitskräfte jedoch Wasserwerfer und Tränengas gegen Menschen ein, die auf dem Taksim-Platz und im angrenzenden Gezi-Park demonstrieren wollten. Bei den Protesten waren nach Angaben des Türkischen Ärzteverbandes vier Menschen getötet und 7.500 verletzt worden.



1/18 Am 31. Mai versammeln sich Hunderte Demonstranten auf dem Taksim-Platz in Istanbul. Die Proteste richten sich ursprünglich dagegen, dass Bäume im benachbarten Gezi-Park für ein neues Einkaufszentrum abgeholzt werden sollen. Die Polizei setzt Wasserwerfer und Tränengas gegen die Demonstranten ein. © Xinhua/Lu Zhe/dpa 2/18 Der Taksim-Platz am 1. Juni, es ist der fünfte Tag der gewaltsamen Auseinandersetzungen. Mittlerweile hat sich die Polizei zurückgezogen, Zehntausende Demonstranten strömen auf den Platz und in den benachbarten Gezi-Park. © Xinhua/Lu Zhe/dpa 3/18 Am 2. Juni sind wieder Tausende auf dem Taksim. Die Bäume im Gezi-Park haben die meisten längst vergessen. Die Proteste richten sich jetzt gegen die Politik von Premierminister Recep Tayyip Erdoğan und die Härte, mit der die Polizei gegen die Proteste vorgeht. © Nikola Mihov/Wostok Press/ 4/18 Am Montag, 3. Juni, versammeln sich abends Demonstranten zu einer Kundgebung auf dem Taksim-Platz. In der Nacht zuvor hatten die USA und die Europäische Union die Polizeieinsätze gegen die Protestanten öffentlich kritisiert. © Thanassis Stavrakis/AP/dpa 5/18 Am 5. Juni hat sich die große Gewerkschaft Kesk den Protesten angeschlossen und einen Generalstreik ausgerufen. Auch eine kommunistische Partei und Anonymous-Aktivisten sind mittlerweile auf dem Taksim vertreten. Die Demonstranten trommeln, singen und stellen Banner auf. 6/18 Während sich am frühen Morgen des 6. Juni immer noch zahlreiche Demonstranten auf dem Taksim-Platz aufhalten, kündigt Erdoğan an, den Gezi-Park trotz der Demonstrationen umbauen zu lassen. Die Proteste gegen ihn führt er auf eine von "Terroristen" unterwanderte Minderheit zurück. Als eigentliches Übel bezeichnet er soziale Medien wie Twitter und Facebook, die die Leute in seinen Augen in Aufruhr versetzen. © Romain Beurrier/Wostok Press/dpa 7/18 Der 6. Juni im Zeitraffer: Die Zahl der Toten bei den Protesten steigt auf vier, Dutzende türkische Twitterer wurden aus ihrem Hausarrest entlassen und Erdoğan, der gerade auf einer Reise nach Nordafrika ist, befindet sich auf dem Weg zurück in die Türkei. © Tolga Bozoglu/epa/dpa 8/18 Der 8. Juni ist ein Samstag und Tausende Türken haben sich auf dem Taksim-Platz versammelt, um dort das ganze Wochenende gegen die Regierung zu demonstrieren. Zuvor hatte Erdoğan das unmittelbare Ende der Proteste gefordert. 9/18 Dienstagmorgen, 11. Juni: Die Versammlungen finden ein jähes Ende, der Taksim wird zum Schlachtfeld. Die Polizei stürmt den Platz und räumt ihn mit Tränengas und Wasserwerfern, die Protestierenden werfen Molotow-Cocktails und Steine. © Bulent Kilic/AFP/Getty Images 10/18 Nach der Räumung durch die Polizei am Dienstag, den 11. Juni, sieht der Taksim aus wie nach einer Schlacht. 11/18 Als sich der Taksim am Abend des 11. Juni wieder mit Demonstranten füllt, greift die Polizei erneut an. Große Mengen Tränengas strömen auf den Platz, Wasserwerfer feuern in die Menge, die Menschen flüchten. 12/18 Die türkische Regierung kündigt am 12. Juni nach einer Nacht voller gewalttätiger Auseinandersetzungen an, weiterhin gegen aggressive "Randgruppen" zu kämpfen. Hunderte Menschen waren am Tag zuvor verletzt worden. © Kerem Uzel/Bloomberg/Getty Images 13/18 Am Mittwochabend, 12. Juni, füllt sich der Taksim-Platz wieder mit Menschen. Währenddessen erklärt sich Erdoğan bereit, mit Repräsentanten der Protestbewegung im Gezi-Park sprechen zu wollen — was er dann aber doch nicht tut. 14/18 Am 13. Juni spricht Erdoğan eine Warnung aus: Die Demonstranten müssen den Gezi-Park umgehend verlassen. Außerdem kündigt er ein Referendum über die Baupläne in dem Park an. Auf dem Taksim kommen derweil Polizeibusse mit Hunderten Einsatzkräften an. 15/18 Erdoğans Drohungen werden am Sonntag, 15. Juni, in die Tat umgesetzt. Die Demonstranten hatten sich geweigert, den Park zu verlassen. Jetzt geht die Polizei erneut mit Tränengas und Wasserwerfern vor und zerstreut die Menschenmenge. Auch im Gezi-Park © Ozan Kose/AFP/Getty Images 16/18 Taksim-Platz und Gezi-Park sind innerhalb einer halben Stunde komplett geräumt. Am nächsten Tag, dem 16. Juni, sieht es aus, als wäre dort nie etwas geschehen. Die Polizei hat den ganzen Platz abgeriegelt. © Bulent Kilic/AFP/Getty Images 17/18 Am Nachmittag des 16. Juni wird der Taksim-Platz geputzt und entstandene Schäden repariert, frei gewordenen Flächen werden zubetoniert. Währenddessen geht die Polizei auch in Seitenstraßen mit Tränengas gegen Demonstranten vor. © Lam Yik Fei/Getty Images 18/18 Am 17. Juni wird der Taksim-Platz wieder für Fußgänger geöffnet. Es ist ruhig – doch die Konflikte gehen weiter. 400 Demonstranten sind von der Polizei gefangen genommen worden, Erdogan verteidigt in einer Rede seine Linie, auch gegen Kritik aus dem Ausland. Derweil rufen die beiden größten Gewerkschaften der Türkei zu einem Generalstreik auf. © Vassil Donev/dpa

Inzwischen haben die Behörden im Gezi-Park neue Bäume, Blumen und frischen Rasen pflanzen lassen. "Wir sehen hier, dass unsere Arbeit getan ist", sagte Mutlu.

Ein türkisches Gericht hatte die umstrittenen Bebauungspläne für den Gezi-Park gekippt . In dem Richterspruch wird bemängelt, dass die Bewohner über das Projekt nicht ausreichend informiert wurden. Gegen das Urteil kann Berufung eingelegt werden.