Der Mann, der die Nacht auf einem roten Ledersofa des Wiener Flughafens verbrachte, stillte seinen Hunger mit Burgern und verfolgte das Weltgeschehen auf seinen beiden Smartphones. Er war auf dem Rückflug von einer Konferenz in Moskau an der Donau gestrandet.

Das wäre nichts Besonderes, wenn es sich nicht um den bolivianischen Präsidenten Evo Morales gehandelt hätte.

Die Umstände, die das dreistrahlige Präsidentenflugzeug zur Landung zwangen, sind reichlich verwirrend. Angeblich hatten mehrere europäische Nato-Staaten, darunter Spanien und Frankreich, plötzlich ihren Luftraum für den bolivianischen Jet gesperrt. Gerüchte besagten, in Morales' Maschine habe sich ein Passagier befunden, der gegenwärtig in den USA als Staatsfeind Nummer eins auf allen Fahndungslisten steht: der Whistleblower Edward Snowden. Die spanischen Behörden hätten drauf bestanden, den offiziellen Staatsjet bei einer Zwischenlandung zu inspizieren, obwohl das Luftfahrzeug, ähnlich einem Botschaftsgebäude, diplomatischen Schutz genießt.

Stimmt nicht, konterten Spanien und Frankreich kurze Zeit später. Niemand habe ein Verbot ausgesprochen oder irgendwelche Forderungen gestellt. Morales schäumte jedenfalls, er sei "in Geiselhaft genommen" worden, bolivianische Diplomaten stießen wilde Drohungen aus; reihenweise protestierten lateinamerikanische Staatschefs gegen den großen Bruder im Norden. Denn hinter der Aufführung vermuteten sie die lange Hand der amerikanischen Geheimdienste. "Nein, wir sind nicht in die Knie gegangen", dementierte die Regierung in Wien postwendend.

Die Österreicher schienen die weltweite Aufmerksamkeit zu genießen, die mitten in der Nacht über das Land hereingebrochen war. Gleich nach dem Frühstück begab sich der österreichische Bundespräsident Heinz Fischer zum Hauptstadtflughafen und nahm für ein Plauderstündchen neben seinem Staatsgast auf dem roten Sofa Platz. Wenig später eilte auch der Außenminister Michael Spindlegger herbei und verkündete, Grenzpolizisten hätten bei einer "freiwilligen Nachschau", also einem Kontrollgang auf Einladung, festgestellt, dass sich kein amerikanischer Geheimnisverräter in dem Jet verstecke. Die Bolivianer hingegen wollten die Inspektion nicht bestätigen. "Nein, ich habe keinen Besuch gesehen" raunte Morales.

Hatten Nato-Staaten nun tatsächlich ihren Luftraum für die Präsidentenmaschine gesperrt? Oder steckten, wie es zunächst auf der Hand zu liegen schien, tatsächlich CIA und NSA dahinter? Oder, ganz anders: Hatten die Russen bewusst das Gerücht gestreut, der Asyl-suchende Exagent Snowden solle still und leise aus ihrem Land gebracht werden, um die Amerikaner in die Falle zu locken und zu blamieren?

Das alles wird sich so rasch nicht klären lassen. Derweil muss sich die Spitzelgroßmacht USA auf ihrer Anklagebank den zusätzlichen Vorwurf gefallen lassen, sie spioniere ihre Verbündeten nicht nur aus, sondern zwinge ihnen auch ihren Willen auf.