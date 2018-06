Die britischen Medien sind sich einig: Premier David Cameron hat eine schwere Niederlage eingesteckt, als das Parlament am Donnerstagabend gegen eine Beteiligung an einem Angriff gegen Syrien stimmt. Kommentatoren sahen ihn als Regierungschef deutlich geschwächt. Noch nie wurde ein Premierminister in Großbritannien bei einer Frage über eine Kriegsbeteiligung derart niedergestimmt.

"Nein zum Krieg – Schlag für Cameron", titelt der Daily Telegraph, "Cam Down" das Boulevardblatt Sun. Die britische Times spricht auf dem Titel von einer Demütigung, die Daily Mail von einer Erniedrigung.

Cameron sei der Verlierer, schreibt der Guardian in einem Editorial. Bei einem Schlüsselthema der Außenpolitik derart die Kontrolle zu verlieren, sei eine "beinah noch nie dagewesene Niederlage". In einem anderen Text nennt die Zeitung, die als liberal gilt, das Abstimmungsergebnis einen "verheerenden Schlag" gegen Camerons Autorität.

Sorge um Verhältnis zur USA

Auch Dutzende Abgeordnete seiner konservativen Tory Partei hatten sich dem Votum der Opposition angeschlossen und gegen ein militärisches Eingreifen gestimmt. Damit hatte der britische Premierminister, der sich zuvor sehr zuversichtlich geäußert hatte, nicht gerechnet. Das Kabinett sei zutiefst irritiert gewesen, dass der Premier die Stimmung innerhalb seiner Partei vollkommen falsch eingeschätzt hat. Es soll auch einzelne Rücktrittsrufe im Parlament gegeben haben, schreibt der Guardian.

Ähnlich deutlich kommentierte auch die Daily Mail, bekannt als strikt konservative Zeitung im Land, die Abstimmung am Donnerstagabend. Camerons Autorität im Parlament und auch auf der Weltbühne hätte einen "noch die dagewesenen Rückschlag" erlitten. Von einer "atemberaubenden Niederlage" des Premier und einem "außergewöhnlichen Angriff" auf ihn ist die Rede.

Verteidigungsminister Philip Hammond sagte in der BBC, das besondere Verhältnis zu den USA sei durch diese Entscheidung schwer belastet. Cameron hatte US-Präsident Barack Obama zuvor in einem privaten Gespräch versprochen, Schulter an Schulter mit den USA zu stehen.