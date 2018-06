Ein Journalist der ägyptischen Zeitung Al-Ahram ist in der Nacht nach Beginn der Ausgangssperre an einem Kontrollpunkt des Militärs erschossen worden. Sein Kollege, der für ein anderes Blatt arbeitet, wurde verletzt. Beide seien auf dem Rückweg von einem Treffen mit dem Gouverneur einer Provinz im Nildelta gewesen, berichtete Al-Ahram. An dem Militärkontrollpunkt sei ihnen die Weiterfahrt verweigert worden und sie seien beschossen worden, sagte der verletzte Kollege. Für Journalisten und Mitarbeiter von Medien gelte eine offizielle Ausnahmeregelung bei der Handhabung der Ausgangssperre, betonte die Zeitung.

Ägypten wird seit dem Sturz des ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi von Protesten seiner Anhänger erschüttert. Immer wieder kam es dabei zu Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften, die am vergangenen Mittwoch eskalierten. Seitdem wurden landesweit fast 900 Menschen getötet. Mehr als tausend Muslimbrüder und Mursi-Anhänger wurden festgenommen.

Am Sonntag waren in der Hauptstadt Kairo 37 Muslimbrüder bei einem mutmaßlichen Fluchtversuch aus einem Gefangenentransport an von der Polizei abgefeuertem Tränengas erstickt. In der Nacht zum Dienstag hat das Militär den Chef der Muslimbrüder, Mohammed Badie, festgenommen.