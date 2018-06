Zwei Attentate durch Autobomben in der ostafghanischen Stadt Dschalalabad haben mindestens zwölf Menschen getötet. Die Selbstmordanschläge galten den Konsulaten von Japan und Indien . Unter den Toten sind laut Angaben der Behörden neun Zivilisten, zahlreiche Menschen wurden verletzt. Noch hat sich niemand zu den Anschlägen bekannt; die radikal-islamischen Taliban sind nach eigenen Angaben nicht verantwortlich.

Der Angriff auf das indische Konsulat ereignete sich laut BBC um 10 Uhr Ortszeit (6.30 Uhr MEZ). Ein Auto mit einem Sprengsatz sei gegen eine Absperrung in der Nähe des Konsulats geprallt und explodiert, sagte ein Sprecher der Provinzverwaltung. Danach seien Schüsse zu hören gewesen; Reuters berichtet, es sei eine Stunde lang Gewehrfeuer zu hören gewesen. Die drei Angreifer seien erschossen worden, bevor sie das Gebäude erreichen konnten, sagte der stellvertretende Polizeichef der Provinz Nangarhar.

Sechs Zivilisten wurden getötet und 22 verletzt. Ein Sprecher des indischen Außenministeriums teilte mit, alle indischen Mitarbeiter in dem Konsulat seien in Sicherheit.

In den vergangenen Jahren waren mehrere indische Beamte und Gebäude in Afghanistan das Ziel von Angriffen. Dschalalabad ist ein Brennpunkt des Aufstands der Taliban.



Sprengsatz in japanischem Konsulat gezündet



Bei dem Anschlag nahe dem japanischen Konsulat wurde am Morgen ein Sprengsatz gezündet, sagte ein Sprecher der Provinz: "Drei Zivilisten wurden getötet und etwa 20 weitere verletzt." Die Attentäter seien mit dem Wagen gegen eine Absperrung in der Nähe des Konsulats gefahren. Mehrere Geschäfte seien durch die Explosion schwer beschädigt worden.



Die USA hatten am Donnerstag vor der Gefahr von Anschlägen der Terrororganisation Al-Kaida und mit ihr verbündeter Islamisten vor allem im Nahen Osten und in Nordafrika gewarnt. Am Sonntag sollen deswegen 21 US-Botschaften und Konsulate in den Regionen geschlossen bleiben, auch die Vertretung in der afghanischen Hauptstadt Kabul.