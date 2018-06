Drei Marineschiffe sichern die Bucht vor der Küste von Beidaihe, die Straßen des ostchinesischen Badeorts werden von Polizisten bewacht. Eine herrische Handbewegung und der Verkehr kommt zum Erliegen. Die schwarzen Regierungslimousinen können passieren. Niemand weiß, wer sich hinter den abgedunkelten Scheiben verbirgt. Nur eins ist klar: Die Politprominenz aus Peking ist wieder da.



Die Nervosität der Einsatzkräfte steht im Widerspruch zur verschlafenen Stimmung, die üblicherweise herrscht in der Provinzstadt. Von der chinesischen Hauptstadt ist Beidaihe in drei Stunden mit dem Auto zu erreichen. Traditionell kommen dort im Sommer die Spitzen der Partei zu informellen Beratungen zusammen, wohnen in den Regierungsvillen auf den Hügeln um das beschauliche Küstenstädtchen. In diesem Jahr ist die Anspannung groß. Erstmals seit zehn Jahren werden die Weichen für die Zukunft der zweitgrößten Volkswirtschaft der Erde neu gestellt.

Zu Beginn der Beratungen empfängt der Chef des mächtigen Parteisekretariats, Liu Yunshan, am Montag Wissenschaftler und Experten. "Die neue Wirtschaftspolitik von Regierungschef Li Keqiang steht im Mittelpunkt der Debatten", sagt Politikwissenschaftler Wu Qiang von der Tsinghua Universität. "Es ist ziemlich kompliziert", sagt der Professor mit Blick auf den Widerstand der verschiedenen Interessensgruppen: "Die vier großen Staatsbanken sind eine Fraktion – oder die lokalen Regierungen und die verschiedenen Industrien."

In den vier Monaten im Amt hat der neue Premier klar gemacht, dass er auf marktorientierte Reformen setzt. Li Keqiang will das Finanzsystem umbauen. Er will die Staatsunternehmen nicht weiter aufblähen, sondern den kleinen und mittleren Unternehmen helfen. Diese erwirtschaften heute 60 Prozent der Wirtschaftsleistung und stellen 80 Prozent der Beschäftigung.

Den neuen Kurs soll das Zentralkomitee auf seiner Sitzung im Herbst beschließen. Es wird das wichtigste Plenum seit zehn Jahren. Erst müssen aber die verschiedenen Fraktionen in Beidaihe auf eine Linie gebracht werden.



Wachstum so gering wie seit 20 Jahren nicht

Die chinesische Wirtschaft wächst in diesem Jahr mit 7,5 Prozent voraussichtlich so langsam wie seit zwei Jahrzehnten nicht. Landesweit wurde eine Buchprüfung in den Kommunen eingeleitet, weil die Regierung nach Angaben eines Beamten keine Ahnung habe, wie schlimm die Verschuldung im Lande wirklich ist.

Auch soll der Skandal um den gestürzten Spitzenpolitiker Bo Xilai abgeschlossen werden. Es wurde Anklage wegen Korruption und Machtmissbrauchs erhoben. Noch diesen Monat soll ihm der Prozess gemacht werden. Nachdem sich der 64-Jährige erst vehement gegen die Vorwürfe gewehrt hatte, heißt es jetzt, er zeige sich zumindest in einigen Punkten kooperativ. Ihm droht dennoch eine hohe bis lebenslange Haftstrafe.

Chinas Führung konsolidiert Macht

Nach den Spannungen bei der Regierungsumbildung im März scheint der neue Staats- und Parteichef Xi Jinping seine Macht rasch konsolidiert zu haben. "Chinas neue Führungsmannschaft hat sich schnell eingerichtet und erscheint in den ersten Monaten ihrer Amtszeit ziemlich stabil und effektiv", sagt Christopher Johnson vom Zentrum für strategische und internationale Studien (CSIS) in Washington. Ihre Reformen aber jetzt im Zentralkomitee durchzusetzen, sei eine "erste Prüfung".

Unter dem früheren Parteichef Hu Jintao sei in Beidaihe immer mehr über Kleinigkeiten diskutiert, sagt Professor Wu Quiang. Er meint ideologische Grundsatzdebatten, mit denen sich die neuen Führer nicht aufhalten wollen: "Die Beratungen werden nicht lange dauern – wenn ich mir den Stil der neuen Führer so anschaue."