Der Frachter Yong Sheng der chinesischen Cosco-Reederei fährt heute zwischen Südkorea und Japan. Anfang September soll er in Rotterdam einlaufen. Das wäre normalerweise keine Meldung wert.

Doch er kommt auf einer besonderen Route. Die Yong Sheng fährt derzeit nicht nach Süden, dann um Singapur herum und durch den Indischen Ozean bis zum Sueskanal und durch das Mittelmeer. Nein, sie steuert nach Nordosten die Beringstraße an, um sich dann erst nach Westen zu wenden und durch die Nordostpassage zu fahren, die Wasserstraße entlang der russischen Arktisküste.

Im Seeverkehr hebt ein neues Zeitalter an. Zugleich rückt die Ausbeutung riesiger Erdgas- und Erdölvorkommen in greifbare Nähe.

Möglich geworden ist dies durch das dramatische Abschmelzen des arktischen Eises seit 2005. Seitdem ist die Nordostpassage immer öfter von Frachtern ohne Hilfe von Eisbrechern durchfahren worden. 2010 waren es noch vier Schiffe, darunter der chinesische Eisbrecher Schneedrache.



Doch schon 2012 wählten 46 Schiffe diese Route und für 2013 hat Russland 400 Passagen genehmigt. Das ist wenig im Vergleich zum Sueskanal, den jedes Jahr 17.000 Schiffe passieren.



Aber es werden, wenn sich die Eisschmelze fortsetzt, von Jahr zu Jahr mehr werden. Bis 2030 könnten zwei Prozent der Weltschifffahrt über die Arktis verkehren, bis 2050 sogar 50 Prozent.

Der Grund ist einleuchtend: Der Seeweg von Hamburg nach Shanghai – durch den Sueskanal 21.000 Kilometer – verkürzt sich durch den Arktischen Ozean um 6.000 Kilometer, die Fahrt dauert nur 15 anstatt 22 Tage, nach Berechnung der Financial Times 35 statt 48 Tage. Nur die Eisenbahn ist schneller: 15 Tage.

Es geht hier jedoch nicht nur um schnellere Verkehrswege. Wie überall, kommt auch das Militär ins Spiel, wo der Klimawandel neue Konfrontationslinien entstehen lässt.

Bisher sind die im Arktischen Rat zusammengeschlossenen acht Anrainer-Staaten – Kanada, USA, Dänemark mit Grönland, Norwegen, Schweden, Island, Finnland und Russland – in kooperativer Stimmung. Doch wird unter dem Arktischen Meer eine reich gefüllte Schatzkammer mit Rohstoffen vermutet. Dort sollen 13 Prozent des weltweit noch unentdeckten Erdöls liegen und sogar 30 Prozent der noch zu erschließenden Erdgasreserven.

Dies weckt Begehrlichkeiten auf allen Seiten. Die Anrainer machen ohne Ausnahme Souveränitätsansprüche auf einen erweiterten Festlandsockel geltend. Da sich ihre Ansprüche überschneiden, sind Kontroversen nicht auszuschließen.

Schon jetzt ist absehbar, dass die Arktis-Anrainer ihre Ansprüche auch militärisch unterfüttern werden. Kanada baut arktisfähige Patrouillenboote und hat bereits große Militärübungen im Polargebiet abgehalten, an denen sich auch die US-Küstenwache und dänische Einheiten beteiligten.



Wladimir Putin aber, der seine Eismeerforscher 2007 am Nordpol die russische Flagge in 4.261 Metern Wassertiefe aufpflanzen ließ, hat bereits eine Truppenverstärkung in der Arktis angekündigt. Es zeichnet sich hier neues Konfliktpotenzial ab. Nur ausgleichende Diplomatie kann verhindern, dass gegensätzliche Ambitionen ausarten in blanke Konfrontation.

Deutschland, Großbritannien und einige andere Staaten haben seit einiger Zeit Beobachterstatus im Arktischen Rat. Der EU ist er eben wieder verweigert worden. China hingegen wurde zugelassen – ein Land, dessen maritimer Ehrgeiz unverkennbar ist.

Denken Sie daran, wenn Sie in den nächsten Tagen hören, dass die Yong Sheng in Rotterdam angekommen ist.