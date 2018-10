Sie flüchten vor der rohen Gewalt des Krieges in ihrer Heimat Syrien. Ziel sind die Nachbarländer Jordanien, Libanon, Irak und die Türkei. Mindestens 1,8 Millionen Syrer sind bereits geflohen. Sie kommen mit Babys auf dem Arm, Kleinkindern an der Hand, ihre Habe verpackt in Taschen und Säcken. Meist flüchten sie aus Angst in der Dunkelheit aus dem Kriegsgebiet. Der Fotograf David Brunetti war auf der anderen Seite der Grenze in Jordanien und hat eine Nacht der Flucht festgehalten. Soldaten der jordanischen Armee nahmen die Flüchtlinge dort in Empfang.