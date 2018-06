Bei einer weiteren Anschlagsserie im Irak sind am Sonntag mindestens 42 Menschen getötet worden. Manche Quellen sprechen von bis zu 50 Toten. Viele der Opfer seien Zivilisten, darunter auch ein achtjähriges Kind, teilten die Behörden mit. Die Attacken konzentrierten sich auf Bagdad und sunnitisch geprägte Gebiete nördlich der Hauptstadt. Mehr als Hundert Menschen wurden verletzt. Erst am Freitag waren in dem Land mehr als 25 Menschen getötet und 50 weitere verletzt worden.

Mindestens 18 Menschen starben am Sonntag bei Bombenanschlägen allein in der Hauptstadt Bagdad. In der Provinz Salaheddin wurden laut Polizei und Rettungskräften durch eine Autobombe fünf Menschen getötet und 21 weitere verletzt. Als ein Richter vorbeifuhr, detonierte ein Sprengsatz. Dieser tötete unter anderem drei Krankenschwestern.



Unweit der im Nordirak gelegenen Stadt Mossul errichteten Extremisten einen falschen Kontrollposten, an dem sie fünf Soldaten erschossen, wie ein Polizeisprecher sagte. Hinter den Anschlägen werden sunnitische Extremisten vermutet, die das Land destabilisieren wollen. In Mossul selbst feuerten Angreifer aus einem fahrenden Auto auf einen Lebensmittelhändler. Er erlag seinen schweren Schussverletzungen.

Beobachter befürchten Bürgerkrieg

Bei einem weiteren Autobombenanschlag im Südosten von Bagdad kamen drei Zivilisten ums Leben, 13 weitere wurden verletzt. Die Detonation einer Bombe im östlich gelegenen Stadtteil Sajona kostete drei weitere Menschen das Leben, während zwei bei einem Bombenanschlag in der westlichen Region von Ghasalija getötet wurden.

Eine Autobombenexplosion in der 25 Kilometer südöstlich von Bagdad gelegenen Stadt Madain riss laut der örtlichen Polizei vier Menschen in den Tod. 12 weitere wurden verletzt. Ebenfalls am Sonntag kam der achtjährige Sohn eines Polizisten ums Leben, als unweit seines Hauses in der Stadt Bakuba ein Sprengsatz detonierte. Elf weitere Menschen wurden dabei verletzt.



Der Irak erlebt seit der gewaltsamen Räumung eines sunnitischen Protestlagers im April die meisten Anschläge seit 2008. Mehr als 3.000 Menschen wurden seitdem getötet, allein etwa 1.000 im Juli. Hintergrund für die blutigen Attacken sind vor allem die Spannungen zwischen Sunniten und der schiitisch dominierten Regierung.

Die Anschläge ziehen die Fähigkeit der Sicherheitskräfte in Zweifel, das Land beschützen zu können. Zugleich wächst die Angst, die religiösen und ethnischen Spannungen könnten den Irak an den Rand eines Bürgerkrieges bringen.