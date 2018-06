Als Aki Nankaku das letzte Kriegsflugzeug passiert hat, tritt er zufrieden in die Sommerhitze Tokios. "Ich war zum ersten Mal hier, ich hab wirklich viel über die Geschichte meines Landes gelernt", strahlt der Student. Er steht vorm Yushukan, dem ältesten Militärmuseum Japans, auf dem Gelände des Yasukuni-Schreins. Wie die ganze Anlage ist heute auch das häufig für seine reaktionäre Geschichtsschreibung kritisierte Museum überfüllt. "Für die meisten Japaner ist das heute ein ganz besonderer Anlass", erklärt Nankaku, der eigentlich aus Nagoya kommt, die Menschenmengen. Dass so viele Leute an Japans Gefallene denken, freut ihn. Gerade am Jahrestag der Kapitulation.

In den frühen Morgenstunden waren auch schon zwei Regierungsminister zugegen. Wie Aki Nankaku hatten sie sich vor jenem international umstrittenen Schrein verbeugt, wo neben rund 2,5 Millionen Menschen, die ab 1869 in sämtlichen Kriegen für Japan starben, auch über 1.000 Kriegsverbrecher verehrt werden. Entsprechend böse sind darauf die Reaktionen aus China und Südkorea. Doch in diesem Jahr war noch etwas anderes auffallend.

Premierminister Shinzo Abe brach bei einer Rede in Anwesenheit des Kaisers mit einer wichtigen Tradition: Normalerweise spricht der Regierungschef am 15. August, wenn auch meist auf indirekte Weise, sein Bedauern aus für Japans Aggression im Zweiten Weltkrieg. Abe erwähnte dies in keinem Satz. Anders als seine Vorgänger gelobte er auch nicht, Japan wolle keinen Krieg mehr führen. Stattdessen betonte der Premier seine tiefe Trauer für die japanischen Kriegsopfer.

Verteidigungsminister will Japan für militärische Erstschläge wappnen

Die Botschaft ist offensichtlich: Inmitten politischer Spannungen in Ostasien will das bisher pazifistische Japan einen Krieg nicht mehr ausschließen. Mehrmals hat Abe gesagt, dass er den kriegsverneinenden Artikel 9, den die USA nach dem Zweiten Weltkrieg in Japans Verfassung setzten, umschreiben möchte. Mehrere Minister im Kabinett teilen diesen Wunsch. Zwar fehlt Abes Liberaldemokratischer Partei für dieses Vorhaben die nötige Mehrheit. Dennoch hat Japans Regierung zuletzt einiges getan, um seinen Nachbarn zu zeigen, wie ernst sie es meint. Die Wirtschaftsmacht hat ihr Rüstungsbudget aufgestockt und geriert sich seit Monaten demonstrativ militaristisch.

Kurz nachdem Nordkorea im April einen Atomtest durchgeführt hatte, wurden etwa im Zentrum Tokios Raketenabwehrsysteme installiert. Mitte Juli sagte Verteidigungsminister Itsunori Onodera, Japan müsse sich dringend für militärische Erstschläge wappnen. Dass dies die Verfassung verletzen würde, findet Onodera nicht. Die angespannte Lage in Ostasien, insbesondere die Bedrohung durch China und Nordkorea, erfordere zur eigenen Verteidigung eben die Möglichkeit zu Präventivschlägen.

Letzte Woche präsentierte Japan folgerichtig sein größtes Kriegsschiff seit dem Zweiten Weltkrieg. Es ist 250 Meter hoch und bietet auf seinem Deck Platz für 14 Helikopter. Offiziell soll es zu Verteidigungszwecken dienen. Am Heck des Schiffes wehte neben der japanischen Nationalflagge auch jene der Marine, mit der Japan auch den Zweiten Weltkrieg führte. Der Name des Gefährts, Izumo, gleicht sich zudem mit jenem eines Schiffs, das Japans Marine bei der Eroberung Chinas ab 1931 anführte.

Auch das Datum, an dem Izumo feierlich im Hafen von Yokohama präsentiert wurde, konnte kein Zufall sein: es war der 6. August, jener Tag, an dem vor 68 Jahren die Atombombe über Hiroshima fiel. Im pazifistisch geprägten Hiroshima ist dieser Tag der wichtigste des Jahres. Das Plädoyer des dortigen Bürgermeisters für atomare Abrüstung und gegen Krieg geht jedes Jahr um die Welt. Bei der sogenannten Friedenszeremonie hielt auch Shinzo Abe eine Rede und bestätigte seinen Wunsch einer atomwaffenfreien Welt. Allerdings blieb ein Schlüsselsatz auch hier aus: ob Japan unter Abes Führung einen Krieg vermeiden wolle, wurde nicht erwähnt.