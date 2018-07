In der Nähe von Kairo sind am Sonntagabend 36 islamistische Gefangene getötet worden. Das ägyptische Innenministerium erklärte, die Männer seien bei einem Fluchtversuch gestorben, nachdem sie Tränengas eingeatmet hätten. Den Angaben zufolge setzte die Polizei das Gas ein, um den Ausbruchsversuch aus einem Gefangenen-Transport zu verhindern. Den Gewährsleuten zufolge handelte es sich bei den Gefangenen um Personen, die in den vergangenen Tagen bei Zusammenstößen auf und um den Kairoer Ramsesplatz festgenommen wurden.

Mehr als 600 Muslimbrüder und Anhänger der Islamisten sollten mit dem Transport von Kairo aus in ein Gefängnis am Rande der ägyptischen Hauptstadt gebracht werden. Es gibt unterschiedliche Angaben zum Ablauf der Rebellion. Wie der arabische Nachrichtensender Al-Jazeera berichtet , sollen die festgenommenen Männer während ihres Transports einen Polizeioffizier als Geisel genommen und einen Fluchtversuch unternommen haben. Es habe ein Feuergefecht zwischen Angreifern und Einsatzkräften in der Nähe des Gefängnisses Abu Sabaal gegeben. Unklar blieb, ob sie dabei alleine agierten oder Hilfe von außen erhielten. Laut der Nachrichtenagentur Mena wurde der Transport von "unbekannten Bewaffneten" angegriffen, die den Gefangenen zu Hilfe kommen wollten.

Auf der Webseite des staatlichen Fernsehens hieß es, Gefangene seien beschossen worden, als sie zu fliehen versuchten. Die Nachrichtenagentur AP erfuhr dagegen aus Polizeikreisen, die Toten habe es in einem einzigen Lkw gegeben, in denen Gefangene einen Polizisten überwältigten und zusammengeschlagen hätten.

Anhänger des gestürzten islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi sagten, die Gefangenen seien ermordet worden und bezifferten die Zahl der Toten bei dem Polizeieinsatz auf 52.

Eine ursprünglich für Sonntag geplante Kundgebung auf dem Roxy-Platz in Kairo wurde von den Muslimbrüdern "aus Sicherheitsgründen" abgesagt. Auf den Dächern der umliegenden Häuser seien "Schläger und Scharfschützen" gesichtet worden, hieß es. Der Armeechef, General Abdel Fattah al-Sissi , forderte die Muslimbrüder auf, ihren Protest aufzugeben. Stattdessen sollten sie sich wieder am politischen Prozess beteiligen.

Deutschland legt Finanzhilfen auf Eis

Seit der gewaltsamen Räumung von Protestcamps der Mursi-Anhänger am vergangenen Mittwoch kamen bei Zusammenstößen in Ägypten etwa 800 Menschen ums Leben, Tausende wurden verletzt. Am Wochenende hatten die Sicherheitskräfte eine von Mursi-Anhängern besetzte Moschee in Kairo geräumt. Allein dabei wurden laut Innenministerium 385 Menschen festgenommen. Insgesamt nahmen die Sicherheitskräfte seit Mitte vergangener Woche mehr als tausend Muslimbrüder und Mursi-Anhänger fest.

Die Botschafter von 28 EU-Staaten beraten am heutigen Montag in Brüssel über eine europäische Reaktion auf die Unruhen in Ägypten. Sie bereiten auch eine Sondersitzung der EU-Außenminister vor, die noch in dieser Woche stattfinden könnte, sagten EU-Diplomaten. Mehrere EU-Staaten, darunter auch Deutschland, haben bereits Finanzhilfen für staatliche Entwicklungsprojekte auf Eis gelegt.