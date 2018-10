Vor den nächsten Nahost-Friedensgesprächen will Israel 26 palästinensische Häftlinge freilassen. Sie sollen bereits am kommenden Dienstag die Gefängnisse verlassen dürfen. Der israelische Rundfunk meldete, es handle sich um die erste Gruppe von 104 Langzeithäftlingen, die bald freikommen könnten. Sie sollen als ein Zeichen des guten Willens begnadigt werden. Der palästinensische Chefunterhändler Saeb Erekat bestätigte die Meldung.

Die für die Freilassung vorgesehenen Palästinenser sind teilweise seit mehr als zwei Jahrzehnten inhaftiert, berichtet der TV-Sender NBC. Sie sollen in mehreren Etappen aus der Haft entlassen werden, abhängig vom Verlauf der Friedensgespräche.

Die israelische Regierung kommentierte die Meldung nicht; in Israel ist der Schritt sehr umstritten. Nach Angaben des israelischen Rundfunks muss die Freilassung der ersten Gruppe noch von einem zuständigen Ministerausschuss bestätigt werden, was aber als Formalie gilt.

Das Zugeständnis soll die ersten Friedensgespräche seit fast drei Jahren zwischen Israelis und Palästinensern positiv beeinflussen. In der zweiten Augustwoche will sich die israelische Verhandlungsführerin Zipi Livni mit Saeb Erekat in Jerusalem treffen. Ende Juli führten sie die ersten Gespräche in Washington. Ziel der von den USA initiierten Kontakte ist eine Einigung auf eine Zweistaatenlösung binnen neun Monaten.

Bei den Verhandlungen sollen alle Kernprobleme des Nahostkonflikts behandelt werden. Dazu zählen die Grenzziehung, die Zukunft Jerusalems, das Schicksal von 5,3 Millionen palästinensischen Flüchtlingen sowie die Sicherheitsgarantien für Israel.