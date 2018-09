Die russische Regierung ist gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrats, die einen Militärschlag in Syrien erlauben könnte. Ein UN-Beschluss dürfe ein militärisches Vorgehen gegen Syrien nicht billigen, sagte Vizeaußenminister Gennadi Gatilow der amtlichen russischen Nachrichtenagentur Itar-Tass.

Damit kann der Sicherheitsrat keine Resolution verabschieden, die die Option auf militärische Gewalt gegen das Regime von Baschar al-Assad beinhaltet. Jedes der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats — Frankreich, Großbritannien, Russland, China und die USA — kann die Beschlüsse mit seinem Veto blockieren.



Ein Mandat der Vereinten Nationen ist aber für viele Staaten die Bedingung für einen Einsatz in Syrien. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon will nach Angaben der Itar-Tass an diesem Freitag mit Vertretern der fünf Länder verhandeln. Wegen der Eskalation in der Syrienfrage brach er seine Europareise vorzeitig ab. Zwei Treffen von Vertretern der fünf Länder blieben bisher ohne Ergebnis.

Der Sicherheitsrat kann jederzeit zusammentreten, auch am Wochenende. Der Entwurf einer Resolution muss aber erst "in blau" gesetzt werden, damit er eine offizielle UN-Drucksache wird. Üblicherweise prüfen die Regierungen dann den Text. Laut Geschäftsordnung müssen zwischen Blausetzung und Abstimmung 24 Stunden vergehen. Wenn sich vorher bereits alle Mitglieder einig sind, muss diese Frist nicht eingehalten werden.