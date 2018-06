Die saudi-arabische Regierung hat angekündigt, Ägypten finanziell zu unterstützen, sollte der Westen seine Finanzhilfen einstellen. "Die arabische und islamische Nation" werde "nicht zögern, mit den ihr verfügbaren Ressourcen Ägypten zur Hilfe zu kommen", sagte der saudi-arabische Außenminister Prinz Saud al-Faisal.

Saudi-Arabien hatte der Militärführung in Ägypten bereits fünf Milliarden Dollar (3,8 Milliarden Euro) zugesagt. Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate wollen vier und drei Milliarden Dollar geben.

Mehrere westliche Länder hatten angesichts der anhaltenden Gewalt in Ägypten damit gedroht, ihre Zahlungen an das Land einzustellen. Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel (FDP) kündigte an, dieses Jahr keine weitere Entwicklungshilfe zu zahlen. Die deutsche Regierung werde ihre Unterstützung künftig an rechtsstaatliche Kriterien knüpfen, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer.



Der US-Kongress debattiert darüber, nach dem Sturz des demokratisch gewählten Staatschefs Mohammed Mursi durch das Militär am 3. Juli die Militärhilfen von jährlich 1,3 Milliarden Dollar zu stoppen. Der amerikanische Verteidigungsminister Chuck Hagel sagte aber, dass die USA vorerst die Zahlungen fortsetzen wollen. Denn die USA hätten in der Region "wichtige Interessen" wie den Friedensprozess zwischen Israelis und Palästinensern, sagte Hagel.



Die EU-Außenminister treffen sich am Mittwoch in Brüssel, um über ihre Reaktion auf das gewaltsame Vorgehen gegen die Anhänger Mursis zu beraten. Sie könnten dabei die Aussetzung der Hilfen für Ägypten beschließen. Auch ein Stopp von Waffenexporten in das Land ist im Gespräch. Ende vergangenen Jahres hatte die EU für die Zeit bis 2014 Hilfen von fünf Milliarden Euro zugesagt.