Offiziell hat Simbabwes langjähriger Präsident Robert Mugabe bei der Wahl 61 Prozent der Stimmen erhalten, doch Beobachter zweifeln den Sieg an. Die USA und die Europäische Union ( EU ) bemängelten erwiesene Unregelmäßigkeiten, die den Verdacht massiver Wahlfälschungen nahelegten. Auch die Vereinten Nationen äußerten Bedenken.

US-Außenminister John Kerry kritisierte, das verkündete Wahlergebnis entspreche nicht dem Willen des Volkes. Die Abstimmung sei unglaubwürdig. Australiens Außenminister Bob Carr forderte, die Wahl zu wiederholen. Zuvor hatte schon Großbritannien deutliche Kritik geübt, auch die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton zeigte sich besorgt. Sie verwies auf Berichte über eine "unvollständige Teilnahme" an der Abstimmung sowie "fehlende Transparenz" während des Wahlprozesses. Die Afrikanischen Union (AU) und die Südafrikanische Entwicklungsgemeinschaft (SADC) müssten den Vorwürfen nachgehen.

Die offiziellen Wahlbeobachter der AU und der SADC bezeichneten den Wahlausgang hingegen als gut. Sie zeigten sich erleichtert, dass es im Gegensatz zur Wahl 2008 diesmal nicht zu Gewaltausbrüchen gekommen ist. Vor fünf Jahren waren bei Zusammenstößen mehr als 200 Anhänger von Mugabes Herausforderer Morgan Tsvangirai getötet worden. Westliche Beobachter waren dieses Jahr zur Wahl nicht zugelassen. Allerdings gab es auch unabhängige Beobachter, die kritisierten, dass es Probleme bei der Registrierung gegeben habe. Das habe dazu geführt, dass etwa eine halbe Million Menschen bei der Stimmabgabe abgewiesen wurden.

Die südafrikanische Regierung hat den Wahlsieg bereits anerkannt. Südafrikas Präsident Jacob Zuma forderte am Sonntag in Pretoria "alle politischen Parteien in Simbabwe auf, das Ergebnis der Wahl zu akzeptieren". Er bezeichnete die Wahl als gelungen. Die Wahlbeobachter hätten berichtet, dass "das Wahlergebnis dem Willen des Volkes entspricht".



Mugabe soll mit Geld vom Diamantenhandel den Sieg erkauft haben



Morgan Tsvangirai kündigte am Wochenende rechtliche Schritte gegen das Ergebnis an. Er werde vor dem Obersten Gericht Beweise für einen "riesigen Betrug" vorlegen und die AU und die SADC anrufen, sagte Tsvangirai. Mugabe habe die Wahl "gestohlen". Nach Angaben der Wahlkommission entfielen 34 Prozent der Stimmen auf Tsvangirai. Seine Partei Bewegung für Demokratischen Wandel (MDC) hat nun bis Mittwoch Zeit, Beweise für den Vorwurf der massiven Wahlfälschung bei Gericht vorzulegen.

Ein Zeitungsbericht zieht den Wahlausgang weiter in Zweifel. Die britische Sonntagszeitung Sunday Times berichtete, Mugabe habe sich seinen Sieg mit Geld aus Diamantenhandel erkauft. Seine Partei Zanu-PF habe 500 Millionen Pfund (575 Millionen Euro) in Spenden von Bergbaufirmen erhalten, die von chinesischen Investoren und Kommandeuren des simbabwischen Sicherheitsapparates kontrolliert werden. Mit dem Geld hätte er die Wahl manipuliert. Der Einblick in die Korruption des Regimes gehe aus Geheimdienstdokumenten aus Simbabwe hervor.

Auch der Rücktritt eines Mitglieds der Wahlkommission am Samstag wegen "zahlreicher Gründe" bestärkt die Zweifel. Mugabe wies die Kritik zurück. Sein Wahlkampfmanager Emmerson Mnangagwa sagte, Tsvangirai und die MDC hätten "das demokratische Recht, das Falsche zu tun". Sie bewegten sich aber in eine Sackgasse.